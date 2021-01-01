2021全球經濟復甦面臨疫情等多重考驗

走過疫情衝擊與國際政經動盪的2020年，迎接2021年，全球經濟走勢仍將受到疫情牽絆。法人預期，投資人將持續面對疫情、通膨、美國財政支出、貿易及科技戰、央行貨幣政策等變數的考驗，投資理財仍須穩紮穩打、嚴控風險。

2020年上半年因Covid-19疫情爆發，全球經濟受到封城、斷鏈、邊境管制等因素衝擊，各國政府因此推出各項緊急紓困方案，試圖減緩疫情對經濟造成的嚴重傷害。隨著北半球進入冬季，疫情在第4季再度升溫，所幸疫苗及藥物研發為市場帶來希望。

儘管全球市場飽受第二波疫情升溫等雜音干擾，不過MSCI世界指數還是持續上漲，且在Covid-19疫苗問世、各國政府持續維持寬鬆貨幣及祭出財政政策提振下，國際貨幣基金組織（IMF）預估，2021年全球經濟成長將優於2020年。

第一金投信預期，2021年美國經濟將強勁復甦，但新一波疫情恐隨氣溫降低加速惡化，成為復甦重大障礙，但預期不會出現如2020年3月的全面封鎖，經濟及企業獲利將逐步改善，加上聯準會延續低利寬鬆的貨幣政策，第1季美股將持續多頭震盪格局。

富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，影響2021年全球經濟與金融市場動向的關鍵變數，包括疫情發展、美國經貿政策與府會關係、全球貿易與科技衝突、全球央行貨幣政策等。

羅瑋表示，在資金行情支持下，2021年股優於債的態勢維持不變；但仍需留意疫情擴散、疫苗與藥物研發進展、美國財政刺激政策規模等變數。如果全球疫情獲得有效控制，科技股以外的其他類股與新興市場將有補漲機會。

根據安聯環球投資分析指出，經濟衰退最壞的階段已經過去，但回歸疫情前的成長軌道可能仍需要數年的時間。雖然有些國家仍致力於應付疫情的新感染潮和抗疫封鎖措施，不過整體來看，全球經濟確實已經從疫情引發的嚴重衰退中邁向復甦。

展望2021年，安聯環球投資認為，疫苗普及將有助支撐2021年經濟往上走，通膨仍溫和，貨幣政策寬鬆、但成長幅度可能較小；各國都會推出財政政策，強弱勢表現不同調。另需留意寬鬆貨幣政策雖為市場帶來充沛的資金，但同時也推高了一些資產的價格。

第一金投信表示，隨著疫苗的效益逐漸顯現，有機會讓全球經濟在年中後逐步恢復正常；但美中兩國衝突難解等政治風險，可能造成短期的修正風險，而美國總統轉由傾向自由主義的拜登上台，不致出現如川普政府時期的政策驚奇。

美銀報告也指出，現階段市場關注的風險，集中在二次疫情發展及疫苗的普及率；其次依序為通膨、財政政策、信評事件、美中貿易戰等。