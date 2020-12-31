2020錢淹頭頂 國際板發債首破600億美元

台灣浮濫資金已淹到頭頂，在壽險大量資金支撐下，國際板債券2020年新發行量首次突破600億美元，全年共有195檔債券發行，發行總金額達601.56億美元（約新台幣1.77兆元），較2019年發行量倍增，成長達136.56％，亦創下歷年發行量新高。

支撐國際板的兩大力量，一是國內資金太多，光壽險業2020年前11月總保費就近新台幣2.82兆元，要尋求可投資標的；二是壽險公司先前投的國際板債券，在2020年被大量贖回，前11月就達456.34億美元（約新台幣1.35兆元），必須趕快回補部位，否則投資收益率將急降，影響獲利。

2020年美元計價國際板長年期債券，發行利率還有2.7～4％之間，短年期（即約5年）亦在1.5～2％，還算符合壽險公司與銀行等投資需求。

但據保險局統計，到2020年11月底壽險業投資國際板債券金額約新台幣3.96兆元，已跌破4兆元，且比2019年底約少了近新台幣2千億元，即壽險業手中國際債券被大量贖回，有些公司回補、加碼，有些公司則直接轉往海外投資或其他標的，壽險業的投資部位占國際板流通金額，也從80％降到74％左右。

國際板（福爾摩沙債券）從2006年推出以來，2020年出現史上最大提前贖回潮，但也催生最大發行量，全年贖回金額約新台幣1.35兆元，超出年初預估，但全年也發行約新台幣1.77兆元，以回補被贖回的量。

由於先前金管會並沒有鼓勵金融業投資，因此發行量不大，一直到2014年金管會推行金融進口替代，將保險業投資在台發行的國際板債券，排除不計入國外投資限額，國際板債券才在壽險資金追捧下，大量發行，2016年當年共發行175檔債券，發行金額493.73億美元，創當時歷史新高，且美國知名企業如蘋果、AT&T及中東政府等都曾在國際板發債。

但在金管會2017年、2018年陸續要求保險業投資國際板債券可贖回期不得低於五年，國外投資加計國際板最高不得逾資金的65.25％，國際板發行量從2017年連續衰退三年，2020年是首度恢復成長，且創發行量新高。