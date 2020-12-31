2020聯貸銀 公股重返十大

2020年聯貸排名前十大重回公股天下。在聯貸圈最具指標的REFINITIV（前B.P.）最新統計出爐，以出任管理銀行的統計結果顯示，2020年全年度聯貸排名，前十大已重回公股銀天下，前四大分別由台銀、兆豐銀、合庫銀、一銀包辦，土銀、華銀、彰銀亦入列六至八名；若以統籌主辦排名來看，臺企銀也入列前十大，等於全為公股囊括。

REFINITIV的最新統計顯示，公股銀行在2020年的聯貸市場競爭更為激烈，尤以前三大的台銀、兆豐銀、合庫最為明顯，合庫雖在聯貸總金額上排名第三，但倘若以承作件數觀察，不論是管理銀行或是統籌主辦件數則均為第一，台銀與兆豐銀在統籌主辦的件數則以均承作67件「打平」，而若論管理銀行件數，兆豐銀、台銀則分別以49件、40件分居第二、三。

若以管理銀行來看，入榜前十大的非公股銀行，包括了中信及外銀三菱日聯、三井住友；若以統籌主辦行來看，則入榜前十大的非公股銀行，僅有北富銀、中信銀，而外銀則全部退出十名之外。

在REFINITIV的2020年聯貸統計中，最具有「以小搏大」代表性的就屬三菱日聯、三井住友兩家日系銀行，雖然出任管理銀行的件數僅二、三件，但仍以此入列前十大管理銀行，據了解，這兩家日系銀行所主辦的聯貸案，大部分與離岸風電相關，全為百億元級起跳的聯貸案。

八大行庫全體入列前十大聯貸銀行，金融圈人士認為主要有三大原因，包括紓困、政策放款及新台幣強勢、美元弱勢。尤其是紓困效應，除了台銀、兆豐、合庫、土銀等八大行庫為航空業、海運業籌組紓困聯貸，不少企業亦必須修改原本聯貸合約上的財務約定條件等，這些都會被計為新的聯貸案，另外還包括企業新借營運周轉金而籌組新聯貸案。

新台幣匯率走強、美元弱勢，亦使不少企業在籌資時先借出新台幣，再換成美元，尤以2020年前三季這種趨勢最為明顯，由於美元聯貸需求有限，也使外銀在台灣市場「較無用武之地」，除了像離岸風電這類型的專案融資外銀尚能保有發揮空間之外，其他聯貸案則已少見外銀身影。