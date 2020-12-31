揭榜！三銀、四券商搶下富豪新財管執照

瞄準億萬富翁的「新財管業務執照」首波名單於跨年日揭榜！金管會31日公布第一批「新財管方案」業務執照，在銀行部份，有9家申請最後只有中信銀、兆豐、上海商銀獲准開辦；在券商部份，有6家送件申請，最後由元大證、兆豐證、永豐金證、國泰證搶下第一波執照。第二批受理申請時間為2021年2月、明年第二季公布。

金管會銀行局副局長黃光熙指出，金管會在2020年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」,並分二批次受理銀行申請辦理本項業務。

黃光熙指出，該辦法針對資產達新臺幣1億元以上之高資產客群，透過法規鬆綁，放寬銀行對高資產客戶提供多元化金融商品及顧問諮詢服務。

為確保業務穩健發展及銀行之內部控制、風險控管及公平待客完善妥適，銀行除必須符合「財務健全性」、「辦理理財服務之管理資產規模」、「守法性」等標準之外，並應就「業務規畫」、「內控制度及風險管理文化之有效性」、「經營業務能力及資源投入情形」「內部作業程序」等提出說明。

黃光熙指出，金管會審查時也請銀行預定主要業務負責人到局面談，面談重點包括「企業文化與行為規範」、「業務經營策略與研發能力」、「業務流程與人員管控」、「公平待客」等面向，透過面談進一步瞭解預定主要業務負責人的願景與承諾。

黃光熙指出，本次同意中國信託、兆豐及上海等三家辦理該項業務，除考量該等銀行在業務規畫、公平待客結果等較佳外 並審酌其配合政府重要政策情形，包括新南向政策、資金回流以及紓困振興貸款方案等相關政策；並審視這些銀行為辦理高資產客戶理財業務，在人才培育與配置、商品研發、報價與評價能力客?投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入，提出相關具體規畫，展現其推動本項業務的理念及願景，有助提升我國財富管理產業競爭力。

黃光熙指出，本次申請之銀行均有建立「責任地圖」,說明辦理本項業務所涉各項責任範疇之預定負責人。為進一步明確並強化銀行之督導管理責任，金管會要求經核准之三家銀行之董事會應設置問責委員會或指定現有委員會負責本項業務負責人之問責，倘銀行辦理本項業務發生重大違失時，得透過問責制度追究應當責的督導管理人員責任。