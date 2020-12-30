金融三業逆轉勝 前11月獲利贏去年

後疫時代，台灣金融業2020年下半年逆轉勝。金管會公布金融三業前11月稅前盈餘狀況，在下半年股債多頭的榮景下，整體銀行、證券、保險業獲利合計達6,463.03億元，較去年同期的6,215.41億元成長近4％，也已超越2019年全年的6,341億元，再度寫下史上新高。



據金管會各局統計，銀行業前11月賺3,510.4億元，較去年同期衰退幅度從2020年上半年的12％縮小為8.9％；證券期貨投信投顧業前11月獲利712.63億元、年增36.83％；保險業前11月則賺2,240億元，年增21.5％。



今年金融業獲利可說先苦後甘。銀行、保險、證券2020年上半年獲利合計僅3,376.59億元，與2019年同期相比衰退2.4％，其中銀行業更呈現年減12％的窘境，但下半年形勢大逆轉。



金管會分析，銀行業上半年獲利衰退12％，主要受整體經濟環境與疫情衝擊全球經濟影響，資本市場巨幅震盪，投資資本利得或評價損益比去年同期減少。另外部分銀行授信出現逾放，如新加坡、日本、菲律賓、印尼等據點上半年表現都不佳，降息也造成利息收入減少，但下半年這些負面因素減少，因此獲利回溫。



至於證券業則受惠台股多頭而逆轉勝。台股下半年氣勢如虹，股市活絡帶動證券業獲利，證期局統計，證券業上半年稅前獲利只有近185.8億元，較去年同期衰退4.9％，但下半年情勢突變，證券業前11月獲利飆升至逾700億元。



保險業業績今年則是一路亮眼，尤其壽險業受惠資本市場表現佳，上半年稅前就已大賺1,101億元，同比成長18.8％，下半年繼續繳出亮眼成績單，前11月獲利2,081億元，較去年同期成長23.1％；產險業表現也不錯，前11月獲利159億元，較去年同期成長3.9％。