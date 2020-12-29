23年半首見 台幣盤中衝破28.1

市場預期美元2021年持續走貶，空頭部位創近十年最高，歐元、英鎊對美元全數翻升，弱勢美元帶動台幣匯價29日一開盤就衝刺28.1元價位，最高來到本波段來首見的28.098元，創1997年7月28日以來的23年半新高。



由於年關收盤日將近，當日匯價成為各上市櫃公司的財報匯率準則，央行本周以來在台北匯市上「明顯調節」，29日下午盤過了3點央行進場調節到28.28，並逐步推貶至4點收盤價的28.51，較昨日升值1分，連續第二天小碎步升值，總成交易量17.39億美元。



國際匯市交易的台幣匯率，29日也首度來到28.069元，顯示海外市場看準台幣升值的氣勢。劉大中先生教育文化紀念基金會董事長許嘉棟指出，近期新台幣匯率屢創波段新高，「都是央行在苦撐，不然早就不知道升到哪裡去了」，可是央行兩面為難，面臨很大壓力，要照顧出口產業的經營成本，不阻升不行，又要擔心美國一直「關注」台灣的匯率干預，央行應該有買匯以外的方法作為對策。



許嘉棟是在「全球寬鬆貨幣政策何去何從研討會／劉大中先生紀念演講會」受訪時作出上述表示。許嘉棟分析，實際上還能讓資金多流出一些，可以緩和台幣升值的壓力，作法上是「開放更多外匯業務」。



他提出四個理由支持央行開放更多外匯業務，包括：一、能增加投資者的理財管道；二、台灣外匯存底多，不擔心央行手上沒有子彈；三、央行操作外匯經驗豐富，懂得如何平衡穩定匯市；四、金融業者會因業務增加，會很高興。