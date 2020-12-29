理專案 國泰世華銀：主動察覺並啟動調查

理專出包 國泰世華銀被罰1,200萬元

理專挪用客戶資金又一案。金管會29日公布，國泰世華銀板橋分行洪姓專員在2016年3月到2020年3月之間，將客戶保單解約及基金贖回，資金匯入親友帳戶，共有四名客戶、涉案資金達1,732萬元，金管會對國泰世華銀開罰1,200萬元，且停止板橋分行受理新客戶投保及投資基金一個月。

同時國泰世華銀亦要增提0.24倍作業風險資本，造成其資本適足率會從16.13％，降到15.93％，相當於要增資35億元的效果。

此案雖為國泰世華銀自行發現，但因為理專違法時間達四年一個月，挪用1,732萬元，因此還是必須開罰；銀行局副局長林志吉表示：「國泰世華銀算是有警覺，理專十誡之後，此名理專挪用只有一次。」

金管會認為國泰世華銀二大罪狀，一是未完善建立內控制度，二是未確實執行內控制度。

在未完善建立內控制度方面，有三缺失：

一是沒有建立理專代理客戶存匯的控管機制，即非本人交易時，國泰沒有電話照會，讓洪姓理專挪用客戶基金本金，但以存回配息及文字備註，讓客戶誤信基金還在，或保單早已贖回，但理專匯息給客戶帳戶，註記壽險公司配息，讓客戶誤以為保單仍有效。

二是沒有建立異常交易確認機制，對合作保險公司解約金額達200萬元或縮小保額領回金額達50萬元，要辦理照會，卻未就異常交易確認客戶真意，讓洪姓理專可以利用客戶信任，讓客戶簽署解除保單或減額繳清的文件，挪用資金。

三是未建立理專及其關聯戶，與客戶間的資金往來的監管機制，2019年10月理專十誡之後，每天要產出IP位置控管報表，監控理專與經管客戶有無使用同一IP的位址進行網銀交易，但國泰世華銀在理專關聯戶的監管機制仍有不足。

在未確實執行內控制度部分，亦有三缺失，一是二人共訪免電話照會機制，沒有落實「四眼原則」的牽制機制，即洪員的主管沒有落實緊盯照會流程，造成理專有機會新增客戶約定轉入帳戶，可挪用資金；辦理保險作業，沒有落實客戶保險需求及適合度分析。

二是沒有落實員工生活考核，三是員工異常行為沒有處理及追蹤，即洪姓理專有臨櫃存現金，且備註存款息時，主管有向客戶了解情況，但客戶表達無異狀，即未再持續追蹤查核。

（彭禎伶、魏喬怡）

國泰世華銀：主動察覺有異 主動聯繫客戶

銀行模範生一個一個被不法理專拖累。繼玉山銀行之後，國泰世華銀行亦因理專挪用客戶資金被金管會罰鍰1,200萬元，且資本適足率受影響，國泰世華銀29日發表聲明強調，此案是銀行落實理專例行性調動時「主動察覺有異、並啟動調查」，且調查後第一時間通報金管會，並聯繫可能受影響的客戶，妥善保障客戶相關權益。

針對涉案的理專，國泰世華銀表示，除依法追究外，並已積極強化內部控制措施，以期杜絕類似情事再次發生。

國泰世華銀早在2018年10月就發現涉案理專有異狀，但主動聯繫客戶，客戶卻表示沒有異常，所以讓銀行無法即早發現，一直到2020年4月有客戶詢問帳戶相關問題，銀行查詢後發現有異，通報總行調查，並在5月通報金管會，才查出洪姓理專挪用四位客戶保單及基金的資金。

雖然金管會主委黃天牧表示「十步之內必要芳草」，即有銀行是主動發現，可以不罰，但這家沒有被罰鍰的銀行是凱基銀行，因為涉案只有數百萬元，且是主動發現，所以沒有被開罰，但國泰世華銀因為理專涉案時間過長、金額逾千萬元，所以雖然很「警覺」，但無法被算為「芳草」。

金管會2020年因理專挪用客戶資金案，共罰五家銀行、六件裁罰案，罰鍰金額共達7,200萬元，涉及客戶61戶，金額共達3.36億元，其中玉山銀就有二件，共被罰3,200萬元。

（彭禎伶）