郵局新APP掛點 蘋果用戶怨

中華郵政針對蘋果用戶，在23日更新手機「e動郵局」APP的iOS版，部分用戶出現「無法完成憑證資訊存取作業」的訊息，完全無法使用，到28日仍無法排除問題，引起用戶抱怨。

中華郵政主管28日說明，因為安全性考量，所以新版的「e動郵局」APP，提升了密碼加解密程式的強度，但過去使用憑證的用戶出現無法使用的訊息，主要是手機內還有舊的憑證，或是轉用「郵保鑣」後，但仍有舊的憑證，因此出現無法使用的問題。

中華郵政說，發現此一問題後，立即更新「e動郵局」APP，但因蘋果仍是國外耶誕節假期，因此暫時無法更新，可能還需要數天的時間審核，審核後將會以最快速度，推出新版APP，屆時新、舊憑證都可相容，即可解決此問題，未來內部將持續檢討改進。

中華郵政強調，在新版APP尚未更新前，可能還需要數天時間，建議客戶可以使用二種方式排除，第一是改用網路郵局或網路ATM，第二是可移除APP後，重新安裝。

不過，移除APP後，重新安裝，需要留意必須重新設定，若遺忘使用者代號、密碼，要利用實體或網路ATM或臨櫃重新申請。

另外，若是藉由憑證轉帳的客戶，需要重新補發憑證，用戶可以利用網路ATM或是臨櫃重新補發。

中華郵政去年也曾發生問題，去年6月18日出現手機APP「e動郵局」異常，而後分析為磁碟機硬體發生異常，從早上6點半至下午修復完成，影響時間約8.5個小時。

去年7月24日上午8點34分起主機連線系統發生異常，造成儲匯營業窗口、ATM及網路交易服務中斷，研判是主機系統修補程式異常導致的問題，各局儲匯窗口立即啟動離斷線作業，降低影響程度。經緊急搶修後，於上午10點25分，所有服務恢復正常。

今年則是7月15日開賣紙本振興三倍券，上午9點49分發生網路系統當機，並在上午10點2分恢復正常。