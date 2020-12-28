一銀獲肯定 蟬聯體育推手雙獎

第一銀行秉持「在地經營 在地關懷」的理念，長期支持台灣體育運動發展，除成立男子桌球隊推廣桌球運動，每年更投入大量經費舉辦及贊助各類體育賽事，一銀自2019年起，連續二年榮獲教育部體育署肯定，獲頒體育推手獎「贊助類金質獎」及「長期贊助獎」雙獎，12月25日舉行表揚典禮，由總統蔡英文頒發體育推手獎獎盃，一銀董事長邱月琴代表受獎。

一銀自2011年成立桌球隊以來，以系統性方式持續規劃支持桌球運動，每年除舉辦全國性「第一銀行桌球錦標賽」，提供舞台讓選手們競技外，還舉辦「第一銀行桌球夏令營」，點燃年輕學子對桌球運動的熱忱，讓桌球運動向下扎根，孕育未來閃亮的桌球新星。

一銀桌球隊隊員廖振珽、李佳陞及楊恆韋等人近期表現非常優異，2017年於「台北世界大學運動會」為台灣奪下三面銅牌，2018年代表台灣參加「亞洲運動會」桌球項目，榮獲男子團體銅牌，2019年參加拿坡里世界大學運動會，為台灣男子桌球項目添得一銀一銅佳績，其中男子團體銀牌獎項，更是自2001年、2007年後的第三面男團銀牌，於國際體壇大放異彩，一銀桌球隊在今年成人國手及青少年國手選拔賽12席次中，分別獲得6席及7席的席次，成績優異。

除長期支持桌球運動外，一銀也贊助舉重運動，2020年舉重隊在「全國總統盃舉重錦標賽」榮獲4面金牌，2021年將代表台灣前往東京參加四年一度的奧運，為國爭光。

一銀表示，體力即國力，透過政府的努力及企業界共襄盛舉，希望能發揮拋磚引玉效益，號召國內更多企業共同為體育運動發展盡一份心力，讓國內運動發展更為蓬勃，為企業社會責任盡一份心力。