華南金最強後盾 九度蟬聯體育推手獎

教育部體育署109年度「體育推手獎」12月25日舉行頒獎典禮，為表達對於國家體育推展之重視，總統蔡英文親臨會場致詞並頒發獎項。長期支持國內體育活動不遺餘力的華南金控，今年為連續第九年獲得「體育推手獎」肯定，更是連四度同時獲得該獎項贊助類金質獎、長期贊助獎，及推展類銅質獎三大獎項，由董事長張雲鵬出席受獎。

華南金自2007年起，與中華棒協合力推出「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，期間舉辦過多場基層棒球訓練營，捐助經費及球具給全臺基層棒球隊，並冠名舉辦全國少棒、青少棒錦標賽，歷屆遴選出來的中華隊，在國際賽事中都有很好的成績表現。華南金也長期支持國內舉辦各級國際棒球賽事，提供中華隊參賽經費及資源。

除紮根基層棒球運動外，華南金融集團自2010年起，長期捐助中華足協辦理國家代表隊集訓及聯賽經費，今年集團旗下子公司華南銀行更加碼支持「2020臺灣企業甲級足球聯賽」。此外，華南金自2011年起，每年響應財政部，與各區國稅局共同主辦全臺各地「統一發票盃路跑活動」，儼然成為臺灣民眾最期待的路跑活動之一。

為多元化推展體育活動，華南金自2017年起贊助體操選手李智凱、黃克強及教練林育信，不僅幫助李智凱勇奪我國體操史上首面亞運金牌，並成功蟬聯世界大學運動會體操鞍馬項目冠軍。華銀也舉辦「小小體操營」，共同為臺灣培育體操新星。另外，華銀自2018年起贊助景美女中拔河隊活動經費，2019年幫助景美女中拔河隊勇奪「2019年歐洲暨世界盃室外拔河錦標賽」五金三銀一銅的優異成績。

長期以來，華南金透過舉辦或贊助各項體育訓練與賽事，及提供國家代表隊與基層運動團體物資與經費等，積極推動國家體育發展。未來華南金將持續深耕基層棒球運動，並推動各式體育活動發展，為國家培育更多優秀的人才，讓臺灣有更多傑出運動員在國際舞台上發光發熱。