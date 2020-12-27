中信品牌形象影片 紀錄如常可貴

2020年疫情紓困期間，每4位民眾，就有1人與中國信託攜手度過難關！中國信託幫助了28萬名勞工申請紓困貸款，背後是動員超過了2,600位同仁加班爆肝，短短3個月就完成原須耗時2年半的作業量，為了還原這段驚心動魄的91天，中國信託28日起於各大電視臺播出「如常‧謝謝你」品牌形象影片，傳遞防疫紓困期間說不出的感謝與感動。

新冠疫情大流行期間，中信金控配合政府政策提供勞工紓困貸款服務，透過數位金融科技加速徵審流程，再次完成不可能的任務，「如常‧謝謝你」影片重現真人實事，有懷孕的同仁排開產檢、專案同仁彼此激勵打氣的暖心故事。

中信金表示，開拍前，拍攝團隊訪問多位同仁，希望勾勒真實細膩的影片腳本，受訪同仁還未開口，眼眶就已泛淚，拍攝期間超過40位專案同仁一鏡到底，不NG還原腦力激盪過程，連導演蕭雅全都驚嘆中國信託同仁的投入與專注。中國信託金控董事長顏文隆也親自參與拍攝，緩緩道出疫情期間無法親自一一感謝，以實際行動呼應We are family。

中信金表示，這不是中國信託第一次以品牌形象影片向同仁及其家人表達感謝。2001年中信銀行新系統上線，曾動員上千位同仁不眠不休加班，犧牲假期不能陪伴家人，為了向所有同仁及眷屬道謝，時任中國信託銀行董事長的中信金控創辦人辜濂松特別邀請知名導演侯孝賢拍攝名為「感謝」的影片，在2002年除夕當晚、中信銀行新系統上線一年之際，於各大電視臺密集播放，「非常感動、非常感謝，因為我們今天如果有一點點的成就，都是員工團結努力的結果。」辜濂松董事長溫暖地致謝，讓所有中國信託同仁及家人都感受到完成任務的共榮感。

2020年中國信託品牌形象影片以防疫為主題，6月底推出的「家．如常」用今昔交錯手法呈現歷史縱深，發掘臺灣防疫有成，正是源於50年來臺灣退出聯合國、中美斷交、對抗SARS等屢屢克服挑戰的精神，真實刻劃2,300萬臺灣民眾展現如常生活的防疫能量，「家．如常」影片感動海內外20多個國家民眾，網路總觀看數已逾1,200萬次。

歲末年終之際，中國信託再度邀請蕭雅全導演拍攝「如常‧謝謝你」，搭配雷光夏的「Thank You」歌曲配樂，將防疫期間來不及對中國信託同仁及家人說出的感謝一次說出。「如常‧謝謝你」完整版影片已於Youtube 及Home Run Taiwan臉書粉絲團上線，累積至今突破百萬點閱數，「Home Run Taiwan」粉絲團亦同步鼓勵網友留言，寫下對於2021年的希望，並向家人、同事及這片土地上想感謝的人表達心意，在歲末年終時刻，讓更多人相信「家在一起，就有希望」。