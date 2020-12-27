公股銀拚財管 大數據制勝

公股銀行力拚財管業務，據最新統計顯示，包括合庫、一銀、華銀等三家行庫的信託理財基金銷售規模，躍為公股行庫前三大銀行，今年各別都將近千億之多，其中，合庫用大數據開發定時定額財管戶，資產年增率更衝五成之高，大有展獲！合庫的信託理財手續費收入年成長率25.89％，亦為全體行庫之冠。

此外，為高端理財先暖身，各大行庫2020年大舉擴充理財產品線，目前包括合庫、華銀、一銀等財管業務在公股前三大行庫，架上財管商品數量接近3,000檔，單是今年上架的商品更是大增200至300檔不等。

各大行庫內部最新統計顯示，目前合庫的信託理財營運量及一般基金銷售量已在行庫之間名列第二，僅次於華銀，至於信託理財手續費收入目前以一銀、華銀、合庫名列前三大，尤以合庫的淨增加金額為行庫之冠，截至11月底，合庫的信託理財手續費收入淨額17.36億元，較去年同期成長25.89％。

而華銀的手收今年前11月則成長18％、一銀成長率亦有接近二成的水準。一銀的前三季信託理財淨手收為16.8億元，為全體行庫之冠，今年亦新上架242檔信託理財商品，包括境內外基金、ETF、有價證券等，華銀今年則約上架303檔商品，主打有穩定息收的外國債券及債券基金推展，合庫今年擴充的產品線以國外固定收益債券業務為主力，2020年累計上架檔數344檔信託理財商品，同時還新增「大額盤後議價」，為高端理財提前暖身。

而合庫的定時定額理財成長量尤為顯著，對此合庫高層分析，尤其是在運用大數據篩選出目標客群之後，在推展業務上更發揮事半功倍的效果，高層引用最新統計數據指出，經過總行篩選客戶、交給理財部門進行定時定額基金行銷之後，滲透率（即命中率）已達16.42％，比起一年前滲透率僅8％左右的比率，成長1倍之多，不僅命中率大增，對定時定額業務量擴張更創下年增率達5成的佳績，累計前11個月的定時定額基金的累積銷售量、手續費收入，均較108年同期分別成長46.24％、44.91％。

合庫最新統計也顯示，在產品線擴張及新服務的擴張之下，2020年前11個月的全體理財銷售量，及手續費收入，包括定時