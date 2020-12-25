搶救淨值比 宏泰人壽通過減資223億

2020年上半年淨值比全台唯一不達標的宏泰人壽，進入最後搶救階段。宏泰人壽25日公告，召開股東臨時會決議通過減資新台幣223.9億元以彌補累計虧損，減資後，實收資本額為20億31,280元，下一次即是要現金增資，將淨值比拉升到3％以上。

另外，2019年已因為不動產未即時利用吃多張罰單的宏泰人壽，25日也公告擬公開標售新北市淡水區新市段147、148地號不動產，認列獲利亦有助提升淨值。

金管會在2020年4月1日祭出壽險業「淨值比」監理新指標，以2019年12月底為第一期、半年為一期的標準，若連續兩期淨值比低於3％，業者必須要增資或提出改善方案，若低於2％就必須限期改善，也不排除被接管的可能性。

2020年上半年淨值比低於3％的壽險公司只有宏泰人壽，6月底淨值比僅1.88％，未達到符合金管會所要求門檻，9月底雖上升到2.02％，但保險局只看2020年6月底、2020年12月底連二次的淨值比數據，若是宏泰人壽12月淨值比再低於2％，金管會就可能在2021年上半年「出手」介入採取必要措施。

宏泰人壽近十年經營績效中，僅2009、2013年兩個年度是獲利的，其餘年度皆呈虧損，至今已連虧近七年，今年因疫情造成資本市場與匯率波動，虧損似又有擴大跡象，今年第二季每股盈餘（EPS）虧損1.11元。今年上半年宏泰人壽資本適足率（RBC）僅有206.94％，低空飛過法定最低標準的200％，淨值比也僅有1.88％，未符合門檻。

因此宏泰人壽25日先進行減資223.9億元，將帳上累虧彌平，接著仍是必須進行增資，才能有效拉高淨值比。

宏泰人壽25日董事會決議公開標售新北市淡水區新市段147、148地號土地。宏泰人壽指出，為活化資產，擬公開標售該筆不動產，董事會授權，已委託專業機構辦理估價完成，要採用公開招標方式出售。