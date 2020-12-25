國銀海外曝險 美國連21季居冠

中央銀行公布第三季本國銀行國家風險統計，由於美元走弱，且新冠疫情衝擊趨緩，金融市場回升，國銀對外國曝險季增1.3％，其中對美國曝險連續21季居第一位，直接及最終風險餘額各增至942.91億美元及899.00億美元、續雙創歷史新高，第二位的大陸也各小幅增至498.14億美元及691.07億美元。

央行官員表示，第三季國銀外國債權直接風險餘額來到4,616.97億美元，季增59.33億美元或1.3％，主要是對非公共部門及非銀行的私人部門債權增加所致。但部分直接債務人與最終債務人或保證人分屬不同國家，經過風險移轉後，最終風險淨額來到4,458.00億美元，季增48.87億美元或1.11％。

國銀海外曝險第二季已隨金融市場快速回穩，影響相對淡化，第三季進一步趨穩，海外曝險維持小幅增加。央行官員指出，最大曝險的美國，其間有增有減，但長期趨勢向上不變，2020年首季為減少，第二、三季均增加，但增幅並不大。

大陸第三季曝險也是小幅增加，主要因美元走弱，人民幣升值的因素，經採取美元計算後顯現增加，及國銀的大陸資金拆存及債券投資均增加所致，但增加部位也不大。

央行統計國銀至第三季底的十大曝險國家或地區，第三至十位依序為盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島。前十大合計3,364.26億美元，占我國外國債權直接風險餘額約72.87％。