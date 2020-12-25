李紀珠辭新光金、新壽董事與副董事長

新光金再投震撼彈。2020年新光金經營高層接二連三異動，繼董座吳東進9月被金管會「隔離」後，新光金控12月25日公告，李紀珠主動請辭新光金及新光人壽董事與副董事長，其後新光金改派李紀珠到新光銀行出任董事兼副董事長，而原新光金及新光人壽董事職務由創投公會理事長邱德成接任。

新光金今年高層異動頻頻，6月19日股東會後旋即召開董事會，董事長吳東進宣布卸任金控董座，7月10日李紀珠就宣布卸下新光金控，及新光人壽發言人身分，9月吳東進更被金管會「拔官」隔離在壽險業之外。

新光金控指出，李紀珠在12月25日董事會前就提出辭呈，表達個人階段性任務已完成，願與吳東進創辦人共進退，董事會中並宣達改派法人代表邱德成接任董事一職。不過，據了解，李紀珠此舉主要是因應金管會對新光人壽裁罰案的回應，金管會要求必須新壽必須完成改善措施。

新光金控及新光人壽新任董事邱德成，曾任台灣人壽監察人及副董事長，在金融圈資歷與投資經驗豐富，目前除擔任多家上市公司董事外，並擔任益鼎創投董事長及中華民國創投商業同業公會理事長，新光金控指出，新光金投資策略主軸強調責任投資原則、重視ESG，並持續關注AI、5G等創新投資領域 ，相信邱董事可增強公司投資等業務績效。

新光金控指出，對於今年度子公司新光人壽裁罰案，深刻檢討並督促新壽完成各項改善措施。未來新光金控及各子公司經營團隊，順應目前金融環境多變的外部環境，將不斷精進經營品質及持續強化公司體質，更深化公司治理善盡企業社會責任，以更好的服務及更佳的績效表現，追求永續健康發展，以回應客戶及股東對新光金控之期待。