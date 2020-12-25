勞動基金Q4收益衝刺 全年累積收益可望轉正

2020年遇上新冠肺炎疫情，攪亂投資市場，勞動部勞動基金局副局長劉麗茹表示，今年市場前10個確實是大起大落，但第四季看起來有回穩的跡象。12月雖然還沒有過完，但她也透露，目前12月各項指標相較11月看起來更好、獲利可能會較11月更多，全年累積收益率將轉正。

劉麗茹說，今年市場前10個月真的是「大起大落」，前三季是一個市場很震盪的環境，但第四季看起來有回穩的跡象。她認為，「疫苗在市場有很大的安定作用」，現在資金還是很寬鬆，且疫苗給大家希望，讓金融環境表現不錯，預期這樣態勢持續到明年，在明年發揮更大的效果，能帶動經濟成長。

今年經濟情勢疲軟，劉麗茹認為，明年將逐步回復正常，而且以明年相較今年來比，今年的基期會顯得較低，讓明年表現看起來比較好，「當資金還是一樣寬鬆時，是一種乘數效果」，市場上對金融環境呈現的積極面會延續到明年，因此對金融環境相當樂觀。

新台幣兌美元匯率持續走強，讓不少以出口為主的製造業、貿易商苦撐，劉麗茹坦言，勞動基金在國外市場的投資因為是以美元計價，同樣也會受到影響，但「貨幣的強弱是相對的」，勞動基金配置國內、外投資約為各一半，新台幣匯率走強對於勞動基金國外收益評價確實會有影響，但時間拉長一看，國外的部位占整體的42％、卻占收益的52％，「表現仍是相當不錯」。



年底將到 勞動基金11月、12月倒吃甘蔗

受到新冠肺炎疫情影響，前三季金融市場震盪甚大，但隨著美國總統大選底定、新冠肺炎疫苗出現，勞動基金截至11月底已獲利1,900餘億元，勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹說，目前12月各項指標相較11月看起來更好、獲利可能會較11月更多。

劉麗茹表示，今年前10個月市場大起大落、十分震盪的環境，第四季起因為疫苗讓市場有了安定作用，而資金的部分依舊寛鬆，態勢看起來可以持續至明年，而疫苗應該可以在明年發生更大效果，只要沒有緊縮，金融環境來看是比較樂觀。

劉麗茹提及，目前勞動基金約有一半配置在海外、一半在國內，受到美金貶值的影響，的確在評價上會有所侵蝕，但這應該是一時的，但她也提及，以過去投資來看，海外平均占過去部位約42％、但收益卻達53％。

至於外界質疑勞動基金收益不如大盤，劉麗茹強調，如僅就勞動基金內的台股來看，截至今年10月底為止，同期台股大盤上漲4.57％，但勞動基金的台股收益率達8.3％，截至11月來看，大盤上漲14.38％，勞動基金整體國內達18.09％，自營的部位更高達24.74％的報酬率。

（中時新聞網 林良齊）

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