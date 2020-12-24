活期存款暴增 台股錢在燒

中央銀行24日公布11月金融情勢，M1B和M2年增率為14.3％及7.6％，分別創126個月及134個月以來新高，顯示市場資金動能無虞，其中活期存款餘額19.34兆元更連續13個月創新高，年增率15.47％也創127個月最大，反映資金自固定收益轉向股市的能量充沛，台股這波資金行情明顯尚未退燒。

這樣的情況也反映在11月活期存款中的證券劃撥存款帳戶（代表散戶資金動能）餘額，月增1,343億元，餘額來到2.63兆元的史上最高，個人戶（散戶）在台股集中市場占比上升至62％，高於10月的61.5％。央行官員指出，外資在台股占比也增加至28.9％，高於10月的28.8％，單月買超台股1,090億元，「也就是11月包括內資及外資，都更積極進入股市投資」。

統計並顯示，台股11月股價指數月平均上揚至13,394點、續創新高，連帶股市日平均成交值今年第三度破2,000億元、來到2,163億元，融資餘額也來到2,219億元的逾二年新高，台股續航動能強勁。

台股11月飆漲1,176點，外資擴大淨匯入58.88億美元的效應，使得11月M1B及M2年增率雙雙大幅上揚，各來到14.3％及7.6％。央行官員表示，11月M1B及M2年增率連袂走高，主要因外資匯入，及放款與投資成長增加，其中又以活期存款增加最明顯，包括廠商現金增資、認購股權、基金申購及贖回、建設公司的建設款項，也和股市交易熱絡有關，「因為資金流入活存，有利理財配置靈活調度」，但同時定存也維持成長。

台股基本面佳，今年經濟成長率也維持正數，優於其他主要國家，央行官員認為，雖然疫情仍衝擊全球，但台灣的外匯收入及出超表現都不錯，主要是科技業穩定的貢獻，刺激國人及外資更積極參股市。展望未來，股市資金動能無虞，但應關注全球疫情變化，尤其歐美相對不樂觀，不確定性仍在。

觀察11月M1B與M2的差距擴大至6.7個百分點，創123個月最大，累計今年1至11月M1B及M2平均年增率分別為9.79％及5.60％，準備貨幣平均年增率為8.33％。央行官員說明，國內長期以來資金充裕，流動性均佳，目前M1B及M2的日平均各有21.42兆元及49.24兆元，維持長期以來的高水位，代表國內資金動能充裕，有利台股資金動能續航。