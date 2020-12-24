想多發現金股利 銀行保險要先扛得往壓力

銀行、保險2021年想多發現金股利，得扛得住「壓力」。金管會24日公布，將對保險、銀行進行統一版本的壓力測試，了解各公司在經濟成長率、股市、利率、匯率、房價等若出現大幅變動時，財務是否仍健全，若無法過關的銀行或保險公司，將被要求增資、減少發放現金股利、調整資產部位等。

銀行局副局長林志吉表示，雖然4月底前才要交出壓力測試結果，但各金融機構2021年年初就會有自結獲利數，會請各銀行等交出初版壓力測試，若有嚴重影響者，會請各銀行考慮調整股利政策。

銀行業在2010年、2016年、2018年都已作過公版整體壓力測試，2014年及2015年則對房貸、營建業放款及大陸曝險，進行壓力測試，保險業則是首次進行公版壓力測試，銀行及保險公司都要用2020年底的財報數字，進行輕微及嚴重情境壓力測試，在4月底前將測試結果報交金管會。

銀行部分會測試台灣、美國、歐元區、大陸及日本的經濟成長率下滑；台灣失業率上升、房價下跌；債券、股票、外匯及商品市場下跌波動加劇；存放利差縮減、手續費收入減少等，對盈餘的影響。

同時銀行還要比照玉山銀行理專舞弊被罰增提0.4倍作業風險資本，作為嚴重情境，另外也有增提0.2倍作業風險資本的輕微情境，來測試銀行若出現舞弊事可能造成的損失風險。

保險業則是測試國內外利率、股票及外匯市場價格波動，壽險要增加疫情理賠壓力測試，產險則要增加颱風的天災壓力測試。

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