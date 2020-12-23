華南銀捐款助學子 教育部表揚

教育部為推動完善就學協助機制，使學生能夠安心學習，自2018年起實施「高等教育深耕計畫」，執行迄今政府已投入約25億元，民間企業及社會大眾亦捐資達7.9億元，估計已近40多萬人次學生受惠。

有感於該計畫實施有成，教育部於12月22日舉辦「高等教育深耕計畫大專校院完善就學協助機制及五專展翅計畫記者會」，表揚十家績優大學及技職院校，並頒獎予其推薦之捐款優良企業。身為國內領導金融機構的華南銀行，此次由國立臺灣大學所推薦，獲教育部政務次長劉孟奇表揚，華銀由母公司華南金控總經理羅寶珠出席受獎。

華銀除了積極致力於業務的推展，亦將履行企業社會責任視為重點的工作項目。為了鼓勵學子努力向學，並積極參與社團活動，華銀自2016年起，連續五年，每年捐款200萬元，資助臺大「希望入學計劃學生獎助學金」及「學生社團活動經費」，五年共計捐款1千萬元，透過獎助學金的長期捐助計劃，幫助臺大的清寒學生，在求學的過程中不為經濟問題所困擾，能夠專心向學、生活無虞，同時鼓勵學生除了學校課業，藉由參與社團活動廣泛學習、多元發展，挖掘、培養出更多不同層面的興趣與長才。

華銀與臺大素來合作關係密切，先前不僅發行「臺灣大學認同卡」，回饋刷卡金充實校務發展基金的規模，更在校園內設立第一家智慧分行，讓學生及教職員體驗最新穎的數位服務，同時也將分行的空間開放，成為校內社團活動發表及課後活動的重要據點。

今年受到疫情影響，許多產業遭受衝擊，弱勢家庭的經濟狀況更是雪上加霜，有鑑於此，華銀2021年起將五年捐款計畫由原本每年捐款臺大200萬元提升至250萬元，五年共計1,250萬元，用於希望出航學生獎助學金計畫及學生社團活動經費等，持續以實際行動回饋社會，呼籲更多企業一起幫助弱勢學生安心完成學業，勇敢逐夢。