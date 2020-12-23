富邦金收購日盛金 金管會提六大澄清

富邦金控宣布要公開收購日盛金控，金管會23日在立法院提出六大澄清，首先是以公開收購方式，日盛金大股東建群投資即無任何「優先權」，持股逾35％的日本新生銀行可自主決定是否要參與應賣。

據金管會資料顯示，2006年就入股日盛金的新生銀行，投資成本約新台幣139.9億元；但若以4月股數計算，以每股13元賣給富邦金，則新生銀可拿回171億元，即算是可獲利出場的數字，建群投資又無優先承購權或駁回權，則新生銀行卡在日盛金14年，有可能藉此抽身，富邦金才會對此次收購顯得信心滿滿。

但金管會主委黃天牧亦提出第二項澄清，即外界質疑富邦金有跟日盛金二大股東事前接觸，但富邦金在公開收購說明書上則載明，此次收購沒有接觸過二大股東，證期局也已要求富邦金再次強調此事，若有虛偽不實，就是違反證交法174條，處一年以下、七年以上有期徒刑，得併科2千萬元罰金。

第三是銀行局已確認，並無所謂國際防洗錢組織艾格蒙聯盟關注日盛金案，無所謂公開收購資金無法匯出等疑慮。

第四點是黃天牧態度強硬要澄清金管會在此案上，絕對沒有「護航」任一方，富邦金是依金控轉投資及非合意併購相關辦法，依法申請，金管會亦只是同意富邦金展開公開收購日盛金，未來是否成就，必須看富邦金是否買到50％以上的股份，及公平會是否同意。

第五點是強調在沒有任何證據證明日盛金大股東是陸資前，如大同多個帳戶被檢舉是陸資，但在查到證據前，都可以行使股東權，黃天牧說，建群投資最終受益人陳明達強調，自己不是替肖建華代持股票，金管會也正催促其補充證明文件，只是涉及海外公司、又有新冠疫情，時間被拖延。

另外富邦金投資大陸共717億元，涉及六家公司，但黃天牧說，台灣有逾七成上市櫃公司都投資大陸，難道都要懷疑？

第六點是日盛金交易爆大量，黃天牧強調並沒有「無視」，早已開始調查是否有涉及內線交易等情況。

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