立委質疑護航日盛金中資 黃天牧咆嘯回應

一向斯文有禮的金管會主委黃天牧「暴怒了」。立委高嘉瑜23日在財委會上指控，金管會火速通過富邦金控公開收購日盛金控，是在「護航」之前放行陸資投資日盛金，希望藉公開收購「船過水無痕」，黃天牧罕見的動怒且音量大增，咆嘯：「我不同意護航這兩個字，請妳收回，我要維護金管會的名譽，我們沒有護航」。

高嘉瑜在質詢時步步進逼，指控金管會在沒有清查清楚日盛金背後是否有陸資的情況下，就火速通過富邦金公開收購案；同時卜蜂8月要收購日盛金大股東建群投資股份，金管會9月駁回，10月就見富邦金，洽談公開收購，11月約談建高控股負責人陳明達，是否也是配合富邦金，給陳明達壓力？

黃天牧強調，金控轉投資及併購的法規非常明確，金管會在12月17日放行前二個月，就與富邦金就此案事先溝通，強調金管會「不是成就富邦金，只是讓他進行公開收購」，銀行局局長莊琇媛也透露，10月是台北富邦銀行董長陳聖德與富邦金總經理韓蔚廷，找金管會副主委邱淑貞溝通此案，且黃天牧也表示，之後邱淑貞等都有向他報告此案，所以他也知情。

高嘉瑜馬上表示，所以你們覺得沒有問題，所以就核准富邦金公開收購？黃天牧聲量此時已拉高回應：「我們沒有說沒有問題，就是符合金控投資管理辦法」。

高嘉瑜再詢問金管會約談陳明達是何時？黃天牧答11月，高嘉瑜即表示，富邦金10月來溝通，你11月就配合富邦金約談陳明達，難道沒有關係？

黃天牧強調，「兩件事是平行發展」，清查金控最終受益人的相關制度，是今年7月1日開始執行，銀行局先前找不到陳明達，是11月才約到，且陳明達表示自己不是為明天系肖建華代持股票，自己是建群投資的最終受益人，金管會請他補件，但至今還沒有送到，目前請陳明達的會計師代送文件中。

高嘉瑜強調金管會應釐清日盛金大股東背後是否是中資，在釐清前不應該核准富邦金買日盛金，建群投資若是中資，代表金管會10年前失職，沒有把關好，現在火速核准富邦金，就是在護航，希望船過水無痕。

黃天牧強調，富邦金是投資日盛金，而建群投資持有日盛金24.09％ ，日本新生銀行有35％，剩下股東都是台灣人，且金管會有在查，約談陳明達，他也表示自己不是肖建華的代持人，「沒有證據前，不能推論別人是陸資」。黃天牧表示，大同中資在查出來前也有投票權，查出來後也可在台股中賣掉股票。

黃天牧暴怒大吼「我不同意護航兩個字，請妳收回」，在與高嘉瑜一來一往中，黃天牧罕見的高分貝回應「我要維護金管會的名譽，我們沒有護航，且委員指責一個上市的金控，你有言論免責權，我們沒有」。

對於高嘉瑜指富邦金投資大陸等問題，黃天牧亦表示，富邦金共投資大陸717億元、涉及六家公司，但國內有70％上市櫃公司都有投資大陸，是否這些公司都有疑惑。

黃天牧強調，金管會都有查，也依照法律去辦理，且富邦金公開收購不代表成就，還要公平會同意。

對於高嘉瑜一直拿卜蜂與富邦金相比， 指金管會態度不一，偏坦富邦金，黃天牧也怒回：「當然不是，正大（卜蜂）與富邦，是蘿蔔與香蕉，一個是外資，一個是國內企業」，即所依據的法令及審查重點並不同。強調金管會將繼續清查建群投資是否是陸資身份，但時間無法確定。

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