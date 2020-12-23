防炒股！揭露政府基金交易？黃天牧三字回應

勞動基金多家投信涉炒股，立委蔡壁如23日在財委會上要求金管會應讓政府基金交易金額應該比照三大法人每日揭露。金管會主委黃天牧指出，這是勞動部的權責，無法去規範，但與勞動部「可討論」，若他們願意也可研究公布方式，會尊重勞動部的意見。

蔡壁如指出，勞動基金委外代操的有5,286億元，公開於投信法人類別，勞金局自行運用的有3,668億元，但勞動基金資訊公開只有「每月一次」公布基金淨值、收益，投資明細更是只有「每半年」公布前十大持股，每位勞工都是政府基金的受益人、利害關係人，有知情的權利。

蔡壁如認為，政府基金在台股的買賣進出應該要比照三大法人（外資、投信、自營商）每日公開，為何每日股市交易金額統計獨缺全台最大法人「政府基金」，她質疑，證交所政府作莊，又是在「搞雙標」？

黃天牧指出，可以去向勞動部「提醒」，但無法去規範他們，不過，勞動部若願意，可以討論公布方式，要尊重他們的意見。

蔡壁如指出，不只是針對此次勞動基金，政府基金代操弊端已經很久了，金管會沒與勞金局應討論做系統性解決。

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