財金公司CSR報告書 再獲國際認證

財金公司近兩年來建置多個金融科技平台，不僅使國內金融業在區塊鏈應用、開放銀行的進程邁入新里程碑，更因此獲得國際機構在「永續發展」的高度肯定，財金公司「2019年永續報告書」已通過英國標準協會（BSI）查證，並由BSI台灣分公司總經理蒲樹盛代表頒發「獨立保證意見聲明書」，由財金公司董事長林國良代表受證。

林國良指出，財金公司為持續響應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals），落實企業社會責任，注重企業永續發展，維持系統穩健營運並致力推展創新金融與數位金流服務，已在2018年起承辦「統一發票兌獎服務」，且相繼建構「金融區塊鏈函證服務」及「開放API管理平台」，打造「綠色、低碳、永續」的金融服務。

2019年起，財金公司更首次辦理ATM跨行服務系統實際切換至異地備援中心營運的實機演練，來有效驗證跨行系統切轉程序的正確性及異地備援服務的可用性，致力永續發展的經營目標。

財金公司首次編製2017年CSR報告書即通過英國標準協會查證，並獲「2019台灣企業永續獎─企業永續報告」金獎，今年財金公司再傳捷報，以「2019年永續報告書」通過英國標準協會（BSI）查證，顯見財金公司所建置多個平台，永續發展上的效益已獲國際高度肯定。

對於2019年永續報告書，財金公司說明，最有代表性的為財金公司在建置「數位金流高速公路」各項基礎建設的推力，未來將秉持「專業、創新、安全、便捷」的經營理念，將環境、社會與治理(ESG)融入營運模式，繼續著力推動「普惠金融」。

此外，今年因應疫情延燒，財金公司已實施各項有效的防疫控管措施，以確保國家關鍵基礎設施持續營運為首要目標，除保護員工人身安全，並積極配合政府抗疫政策，響應政府振興國內經濟政策，協助金融機構提供「ATM轉帳」及「信用卡」繳納口罩費、「數位三倍券」綁定及撥付等服務，均更進一步落實普惠金融的執行。