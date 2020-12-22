獨》日盛金老總喊話：收購案可能不成功

富邦金上週五宣布啟動公開收購日盛金，對此日盛金近幾日來始終未對外表態，不過據指出，日盛金總經理王芝芳已在22日對日盛金員工發出員工信，安慰員工「該收購案『有可能』不會成功，勿過於驚慌。」被解讀已代表建群集團不見得應賣的意向。

外界已認為富邦金出到每股13元已經是「天價」了，不過王芝芳在公開信上指出，日盛金截至11月底，每股淨值為12.56元，收購價格為13元：「僅比淨值溢價3.5％」，因此王芝芳認為，該收購案可能不會成功。

富邦金自從上週五宣布公開收購以來，近幾日來紛紛擾擾，據指出，由於日盛金本身跟大陸明天系集團掌門人肖建華關係密切，因此國際洗錢防制組織艾格蒙近幾個月來已緊盯日盛金的併購或是售股案，乃至於其後可能的資金流向，有關人士透露，此事也已驚動國安會，使得這宗併購案，能否順利執行的不確定性越來越高。

而日盛金總經理王芝芳在22日上午所發出的公開信，則是認為13元價格對照於日盛金淨值仍太低，因此公開收購可能不會成功。日盛金董總，全由建群集團指派，董座黃錦塘更是建群的法人代表，對於王芝芳的發言，金融圈人士認為，這代表了建群集團的意向，這也意謂，富邦出到每股13元，但建高不見得會應賣，而由於建高對於新生有出售股權的「優先准駁權」，因此，建高的看法，勢將牽動新生銀行能否賣股。

由於富邦金控已對外表態，除非買到50％以上，否則「一股都不會買」，因此，若建高及新生不同意應賣，屆時富邦買其他股權，最多只能買到4成，等於公開收購不能達到最低的原訂目標、無法成功。

日盛金員工近幾天來人心惶惶，日盛老總發出員工信出來安撫，除了上述的表態之外，老總也在信上喊話，後續發展還必須在大股東表態之後，才能有更明朗的方向。

而王芝芳亦在這封員工信上，首度對外證實多年來日盛金的併購傳言。王芝芳不諱言，過去有許多企業一直對日盛金表達併購意願，而日盛金團隊「也都一起克服過很多困難」（意指併購失敗），這次不論結果如何，一定要展現出日盛的專業與堅持，讓所有人感受到日盛金的價值。

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