零確診破功！台股重跌、新台幣連七貶

台灣堅守逾8個月的新冠肺炎本土零病例破功，台股應聲重跌，外資轉為賣超，新台幣升勢減弱，尾盤央行進場調節後由升轉貶，終場收在28.545元兌1美元，創逾半個月新低，貶值2.8分，已連續七個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量11.58億美元。

外匯交易員指出，進入秋冬後，國際疫情更加嚴峻，全球主要股市一片綠油油，台灣更因為再爆本土病例，跌勢相對更重、慘摔達207點，但「萬四」尚未失守，外資轉為賣超台股99億元，後續資金是否匯出有待觀察。新台幣受股市連動升勢減弱，但出口商仍進場拋匯的支撐，尾盤還是靠央行連續四個交易日加大作價幅度，收回全部升幅。

外匯交易員認為，雖然再爆本土病例，但接下來還是要看後續的處理，如果未再發生其他本土病例，且農曆春節返鄉潮也安然度過，台灣仍可回到過去八個多月來的相對安全環境。預期外資這下子將可毫無懸念地放大假去，短線新台幣將在目前的區間整理居多，關鍵則是央行重建28.5元防線後，是否就一路守到年底。

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