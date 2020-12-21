花旗ESG十大建設 菁業獎肯定

花旗（台灣）銀行以「花旗ESG重點十大建設」，在金融界奧斯卡「台灣傑出金融業務菁業獎」十年來首次頒發的ESG獎項中，獲得「最佳ESG獎─一般金融組優等獎」殊榮的肯定。主辦單位表示，此獎項報名眾多、競爭激烈，顯示金融機構在ESG（環境Environmental、社會Social與治理Governance）上展現的影響力，與日俱增。

花旗台灣已連續兩屆獲得菁業獎同一領域的殊榮，上屆為企業社會責任（CSR），這次是率先與全球跨國企業同步提升到ESG架構，花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，「我們的ESG十大建設，真正反應出全體員工的努力成果，做為一個負責任的金融機構，深耕台灣56年，對於永續經營，沒有最好、只有更好」。

花旗（台灣）銀行具體實踐永續發展策略，於2018～2019年打造「花旗ESG重點十大建設」，更以聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）為依歸布建ESG發展藍圖，已具體實踐14項永續發展目標，並將原本CSR報告書升級，預計2020年出版花旗台灣第一本ESG認證報告書。

花旗銀在落實環境面向、社會共融面向，以及公司治理面向均有實際佳績，如花旗台灣支持政府投資「5+2」新創產業政策，協助台灣企業邁向永續發展的新經濟模式，放貸約新台幣702億元，為外銀第一。再如聚焦青年培力，推動「Pathways to Progress邁向成功之路」專案，幫助超過1千位年輕人成功進入職場，同時推廣理財教育，受惠人數超過50萬人。花旗銀並響應政府2030雙語國家政策，培育青年獨立思辨能力，以接軌國際競爭力。

花旗（台灣）銀行表示，信任，是金融行業運作的基石。花旗台灣透過架構透明完善的內部控制及監督制度，使得企業得以穩健經營，同步致力創造友善平權的職場環境，積極推動性別平等。

展望未來，銀行將運用金融業的核心實力，不僅要做客戶的最佳夥伴、成為員工最佳的工作場所，同時致力於深化ESG，期望發揮金融的正向影響力，創造環境、社會與公司治理的永續發展。