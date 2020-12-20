兆豐新南向等成果 奪菁業四大獎

第十屆台灣傑出金融業務菁業獎18日頒獎，兆豐金控集團在海外發展、消金房貸、風險管理及票券抱回四大獎，包括以新南向榮獲「最佳海外發展獎」特優獎，智能化的風險系統以及推展消金業務的卓越成果拿下「最佳風險管理獎」、「最佳消費金融獎」優等獎，兆豐票券則獲得「最佳票券金融獎」優等獎，稱霸公股行庫。

兆豐金董事長張兆順表示，兆豐近年傾全力投入洗錢防制改善工程，不但讓獨立監督人提早退場，也建置了符合國際標準的洗錢防制與制裁的全球化規章，另在此同時海外拓展亦未因此中斷，近來更甫獲英國The Banker雜誌評選為2020台灣最佳銀行，「未來將朝著亞洲最佳區域性銀行邁進」。

兆豐銀此次以「兆豐挺台商，贏在新南向」，拿下「最佳海外發展獎」特優，為該獎項首獎，包括兆豐銀成立「新南向行動策略小組」來推展、整合、管理新南向業務、建置「商情通報系統平台」，交換新南向國家商情、業務機會及產業訊息，及兆豐推出「1千億新南向融資專案」提前達標，均獲評審團高肯定；兆豐票券則以票券商之間市占第一、獲利最佳、資產規模最大之姿獲獎，其以建構有效率的交易式吸引企業法人，為得獎關鍵。

兆豐此次拿下多項大獎，其中在資訊系統更新、科技創新應用上的成果是一大關鍵。包括張兆順引領兆豐銀投入洗錢防制，此次以「前瞻洗錢防制風險管理智能化全球風險評估系統」獲得「最佳風險管理獎」優等，即為自行開發的系統化全球風險管理平台，透過系統標準化資料邏輯，利用趨勢分析可以達到提前風險預警，結合交易監控或制裁掃描系統的警示情形，使兆豐銀躍為國內首家將洗錢與制裁風險分開獨立進行風險評估的銀行，為台灣金融業立下標竿。

消金業務方面，兆豐銀行亦以「房貸e把兆」線上平台，智慧鑑價引領線上房貸服務進化而獲「最佳消費金融獎」優等，該系統更獲得經濟部智慧財產局六項新型專利。