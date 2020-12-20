中信引領金融科技 打造溫度服務

「台灣傑出金融業務菁業獎」18日頒獎，中信銀行一舉囊括「最佳信託金融獎」特優、「最佳財富管理獎」優等、「最佳數位金融獎」優等、「最佳消費金融獎」優等、「最佳風險管理獎」優等以及「最佳綠色專案融資獎」優等六大獎。中信銀行總經理陳佳文表示，感謝主辦單位對中信銀行持續創新業務效率給予高度肯定。

陳佳文也特別感謝中國信託海內外同仁辛勞的付出，強調隨著人口老化與低利率環境來臨，自選自給自主管理退休金的方式已成趨勢，民眾累積足夠退休金度過美好的退休生活是未來的挑戰，更特別感謝教育部及私校退撫儲金監理會不斷地指導與鞭策，讓中國信託服務持續精進，期許中國信託成為臺灣民眾退休金管理的最佳夥伴。

今年以來，中國信託已榮獲國內外224項大獎，創下連續九年獲獎數破百的佳績，刷新歷年獲獎數，未來中國信託將持續以「台灣第一、亞洲領先」的領導品牌為願景，持續精進營運績效、公司治理、社會參與及綠色金融服務等作為，並聚焦金融科技發展，穩健朝向亞洲區域型銀行的目標邁進。

菁業獎今年邁入第十屆，本屆共41家金融機構、120件參選案件爭取獎項。主辦單位表示，中信銀本屆表現優異，主要優勢為信託金融、財富管理、個人信貸、支付、洗錢防制，乃至綠色金融，都充分展現中國信託高度數位化、AI智能理財及營運模式創新等核心競爭力。

中信銀行為台灣首家創建「私校退撫儲金自主投資平台」的信託管理銀行，開辦十年來不斷優化平臺功能，便利且安全的設計讓超過5萬名教職員可隨時隨地於手機、平板或電腦等數位工具查詢退休金帳戶或變更投資組合，顛覆以往傳統金融服務模式，獲頒「最佳信託金融獎」特優。

中信銀行善用創新科技改善傳統申貸流程，導入人機協作的智能理財服務，有效解決大量申貸案件及客戶多元理財需求，包辦「最佳數位金融獎」及「最佳財富管理獎」雙項優等。透過異業結盟，中信銀行成功建構Line Pay卡點數生態圈及「一站式支付體驗」，獲「最佳消費金融獎」獎項優等肯定。