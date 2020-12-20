行庫明年獲利成長 5％起跳

公股金控將自本周起陸續召開董事會通過明年度的獲利目標，目前已知，兆豐金及兆豐銀對明年獲利成長的目標拉最高，將把獲利目標訂在比起今年全年實際獲利，大約成長兩成，合庫金及合庫銀明年獲利目標則將較今年成長一成。

據了解，對於明年度的獲利目標，兆豐金將在22日「打頭陣」，兆豐金董事會22日將討論、決議明年獲利目標水準，合庫金的董事會將在28日召開，也會決議明年全年獲利目標。

包括第一金、華南金，則將以今年的實際獲利再上調約5個百分點，作為明年的獲利目標。

根據一銀、華銀等大多數的公股銀行內部評估，相較今年央行降息對利差的影響是在下半年才開始發酵，明年一整年都會持續央行降息後的低利狀態，而即使明年經濟成長，由於市場激烈競爭：「放款利率恐怕也拉不起來」，因此認為明年獲利即使是以今年預算目標調降後的獲利為基礎設定成長率，要達到5％恐怕也很不容易。

也有大型行庫主管指出，包括Taifx、Libor這些美元放款指標利率大幅降低，顯示即使海外或是OBU的放款就算景氣回復，由於資金寬鬆、氾濫，也難達到以往的水準。行庫主管指出，例如去年底在國銀美元放款最有指標意義的Taifx三個月期的利率為2.33％，但近來僅剩0.5％，Libor三個月期同樣也從1.91％降至0.24％，降幅都接近200點（1點是0.01百分點），顯示行庫的海外業務獲利將大幅縮水。

據了解，兆豐金旗下兆豐銀原本將以今年實際獲利為基礎上調約5％為明年獲利目標，但兆豐金決策高層認為，明年的經濟情況應該優於今年，銀行獲利應有積極力拚的機會，因此認為應以「今年尚未調降過的獲利目標」為基礎，再成長約4～5％，因此使得兆豐金及旗下兆豐銀明年的獲利目標，將比今年實際獲利成長兩成。

合庫金則由於合庫銀財務投資的加持，今年銀行財務投資實現獲利合計股票短投、長投及債券約有20億元的大舉挹注，因此獲利受損程度在全體公股金融機構裡最為輕微，截至第三季為止，合庫金獲利減少大約7％，因此明年獲利成長訂10％左右，可說是資方及工會都能接受的目標值。