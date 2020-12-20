比特幣爆價 小資族聞香有方

比特幣價格12月19日再創歷史新高價23,217美元，即使新台幣對美元匯率強勁，在幣託BitoPro新台幣計價平台的價格，1比特幣仍高達新台幣66,3217元。但是近期月漲幅高達三成的誘人投報率，吸引過往未曾碰過虛擬資產商品的投資散戶。

尤其小資族群，先在台股、或稍早的黃金投資賺了一筆，帶著滿滿荷包熱烈詢問「比特幣現在還能不能進場？」國內幣圈業者認為，已有摩根大通、富達國際等大型資產管理機構正式上架比特幣，此次活潑的價格吸引新手認識比特幣資產配置，不愧是個好的開始，各大虛擬貨幣交易平台上架的商品也愈見多元化，除了被接受度高的穩定幣，還有連結黃金的黃金穩定幣產品，通過區塊鏈與加密貨幣技術分割小額方式參與黃金投資，估計對黃金投資熟悉的小資族會有興趣嘗試。

比特幣價格創下歷史新章，虛擬貨幣市場分析師認為，比特幣和以太幣同時翻身是好事，像以太幣近期急劇反彈下，回到2018年中期的價格，「只是虛擬貨幣的市值並沒有回到2018年初，需要小心」，TechCrunch 網媒資深編輯Alex Wilhel分析，近經過近月來的價格上漲，虛擬貨幣總市值來到6590億美元，和2018年1月約8,300億美元的歷史記錄有些距離。

比特幣對台幣近月的價格走勢。資料來源／BitoPro交易所

他進一步說，今年來的貨幣無限量化寬鬆，美元相對其他貨幣的便宜，搞得什麼東西的價格都在膨脹，比特幣價格創下歷史新高，似乎也沒什麼奇怪可言。

這番話聽起來，也頗正確。把比特幣價格炒高的因素，香港北威國際集團董事總經理劉憶如指出，比特幣價格在新冠疫情期間逐步走高，和美元持續被無限寬鬆、價格持續走弱有直接關係，「比特幣的有限量產出，比較起美元無限量印鈔，未來前景肯定好多。」

幣圈業者今年來抓著美元貶值作為行銷籌碼，像台灣量化交易團隊 Bincentive 就推出數位美元策略商品，用優於傳統市場利率的 X-Saving 穩定幣（USDT，又稱數位美元）穩健收益型方案，結合了虛擬貨幣錢包服務丶區塊鏈權益憑證的資產管理機制，希望能夠讓全球市場投資大眾有一個安全又穩定的創新的 USDT 商品，讓中長期希望持有美元的參與者，擁有一個全新的穩健增值及低風險方案。

「用更多傳統金融商品的『樣子』，打開虛擬資產的大門」，幣圈業主管說，比特幣都已經進入市場逾十年了，價格波動率大於傳統金融投資一直是圈外散戶、小資族擔心的，然而業內以創新技術克服投資風險，作法上也愈見成熟，現在會推上架的虛擬資產衍生商品實際上要達成兩個目的：一、散戶投資人聽的懂、看的會，選擇多，二、投資風險和投報率相近的穩定，「許許多多的創新，不就是希望擴增虛擬資產市場的客戶群？」

如今比特幣衝刺歷史高價水位，正好是加快導入虛擬資產商品的好時機，傳統投資人熟悉的黃金穩定幣成為架上新貨，幣託科技的BitoPro交易所直接用新台幣交易，還進一步讓國內小資族不必支付匯損的成本。或是也能在MAICOIN平台以新台幣計價委託下單的方式投資。

「穩定幣」的概念如同USDT，每一塊錢的數位資產都要有一個保證儲備部位，像Tether Gold (Gold) 是由TG Commodities Limited公司推出的數位資產，每一個XAUt代幣代表倫敦合格交割的1金衡盎司金條。由於儲備資金的高成本要求，目前台灣並未有業者有意願以新台幣直接發行黃金穩定幣。

國際數位資產市場中的黃金穩定幣產品，有國際業者發行的PAX Gold（代號PAXG）、Tether Gold（代號XAUT），兩支數位金融商品的細節能從它的官網和公布的白皮書中查到。業者表示，這類商品的問市，多是商品多樣化的思考，滿足不同嗜好的投資人。

目前在BitoPro平台上，有兩款黃金穩定幣PAX Gold (PAXG)、Tether Gold (XAUT)，及一款可兌換實體黃金的黃金提貨券DEAC，由投資人直接購買，持有者可以將 XAUt代幣從發行的Tether錢包，轉移至任何鏈上的地址。與其對應的金條會連結至存放Tether Gold的一個特定鏈上地址。