民眾最愛用點數換什麼？ 折價券、咖啡、抵電信費 最熱門

手中點數多多的民眾，現在到底最愛換什麼？三大點數（HAPPY GO、OPEN POINT、UUPON）統計出爐了，折價券、咖啡、電信費折抵等實用商品，最受消費者歡迎。

據7-ELEVEN的OPEN POINT統計，2020年推出上千款兌換活動中，點數免費換的活動商品仍最受歡迎，像鮮食、咖啡、現金抵用券的兌換筆數占總筆數70％。根據業者觀察，咖啡已成為許多人每天必來一杯的飲品，兌換量最高，鮮食因近年來持續推陳出新，品項跨三餐與下午茶點心選擇多元，滿足消費者一日三餐需求；現金抵用券可折抵消費，直接性的回饋消費者更喜歡。

2020年OPEN POINT熟客生態圈會員制擴大，範圍囊括七大生活消費通路，藉由OPEN錢包就能一次完成支付、累點、折抵三項流程，提供更順暢的購物體驗、帶動會員的使用率。此外，OPEN POINT熟客生態圈自2014年起，積極拓展外通路點數換商品、互換點數、換服務體驗等多元點數的兌換模式，也頗受消費者歡迎。

OPEN POINT會員數已突破1,200萬位，年增加550萬名會員。年來已送出7.3億點OPEN POINT，相當於可兌換3,650萬杯CITY CAFE中杯美式。

UUPON營運長許智傑指出，目前兌換最熱門的分別的是茶葉蛋、電信費折抵、消費折價券。UUPON茶葉蛋優惠兌點活動上線一個月來，總計超過5,000多顆茶葉蛋被兌換，若以單顆茶葉蛋高度計算，至2020年底，UUPON會員以點數兌換的茶葉蛋高度，相當於一整座台北101高。

電信費折抵方面，可折抵中華電信、台灣大哥大等通訊費用，自2020年第四季以來，折抵電信費的總隊點數量將近100萬點，並持續增加。折價券則包含家樂福、Hola等大賣場、量販店，全家便利商店、7-ELEVEN等消費折價券。

鼎鼎聯合行銷（HAPPY GO）顧客經營事業部副總經理李明城表示，HAPPY GO卡友最愛的點數使用場域前三名，分別為：百貨、量販和便利超商，每年10月下旬至11月的百貨周年慶，因有整年度最優惠的兌換比例，消費次數與點數兌換量皆有相當亮眼的表現；隨著數位使用的便利性提升，今年利用HAPPY GO APP直接兌換便利商店或生活類商品及餐點的比例也大幅提高，顯示貼近生活需求與特殊優惠，為消費者在兌換點數時的主要考量。