是真的 富邦金宣布併日盛金

想了12年終於付諸行動。富邦金控18日宣布將以每股新台幣13元、公開收購日盛金逾50％股權，最終目標是100％持股，17日已獲金管會核准，估計總收購金額介於245.26億元至490.42億元。



富邦金強調，以日盛金過去一個月均價（20個交易日），這次富邦金出價溢價率達24.8％，「超乎市場預期」，讓多數股東都有機會獲利了結出場，安永會計師事務所亦參與評估，與過去亞洲、台灣市場的併購案平均溢價差不了多少，是個「合理價」。



富邦金董事長蔡明興表示，富邦金是國內金融領導企業，一直思考如何邁向永續發展。日盛金專精在證券、期貨、銀行，規模小而穩健的金控，若順利整併，將有助富邦金擴增證券及銀行業務規模，朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進，並促進國內金融整併及綜效，創下「金金併」首例，帶動台灣金融產業正向發展。



富邦金總經理韓蔚廷18日直說「緣份到了！」即富邦金早在2008年10月就有意併購日盛金，選在此時公開收購，韓蔚廷指出，以往「非合意併購」比較難，但金管會2018年開放新政策，富邦金希望最終100％持有日盛金，按現行法律就要走公開收購，最重要的一點就是大股東、小股東條件完全一樣，資訊透明。



韓蔚廷表示，此次併購成功須達成兩要件，一是應賣股東要達50.01％，若應賣只有49％，富邦金就一股都不會買，最佳狀況是直接收購100％；二為公平會同意。



富邦金併日盛金著眼三大綜效，韓蔚廷解釋，一是強化銀行與證券業務，北富銀135個據點加上日盛銀後，實體通路達179點，覆蓋面將均衡遍布全台。日盛證券客戶數達130萬戶，到今年9月，富邦證券經紀業務市佔率5.54％，市場排名第三，日盛證券經紀市佔率3.59％，市場第七，整併後就與第二名的凱基證伯仲之間。



二是併購後，富邦金就保險、銀行、證券多元收入平衡；三是響應政府金金併政策，深耕投資台灣。



韓蔚廷表示，為支應本案100％持股的收購價金，金控擬先向銀行籌措短期資金，在2021年第二季在資本市場籌資，初步計畫將發行60％普通股及40％特別股，但尚需向金管會申請核准。