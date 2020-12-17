楊金龍：升息打炒房大而不當

利率連四凍！強調央行最好的工具就是貸款成數

中央銀行第四季年終理事會決議政策利率不調整，重貼現率連續第四季停留在1.125％的歷史最低點，對於外界認為低利率助長房市炒作，應升息以抑制房價，央行總裁楊金龍直言，雖然長期低利率不利經濟，但用利率處理房價問題，是「大而不當」。

楊金龍表示，當前國際經濟仍面臨許多風險，觀察主要國家貨政策延續寬鬆，加上擴張性財政政策的力度擴大，均是史無前例，其中如BOJ（日本央行）、ECB（歐洲央行）的資產負債表膨脹倍數更大，財政赤字大增，且占GDP（國內生產毛額）比重大幅上升，預料明年還會再上升，「全球寬鬆的時候，小型經濟體（台灣）很難不寬鬆」，台灣不可能關起門來做自己的事。

至於2021年是否有升息機會？楊金龍解析，台灣是小型且開放的經濟體，無法不受國際大型經濟體的影響，「就如同一個小池塘，跳進來一隻大鯨魚，一定會水花四濺」，2021年物價年增率約0.92％，並不會太高，評斷暫無通膨疑慮，基本上利率還是維持不變，但要看國內及國外的經濟情勢而定。市場認為，這應是暗示2021年利率續凍。

針對12月7日央行常務理事會決議祭出房市新管制措施，這次經過理事會追認，楊金龍指出，這次的管制措施主要為避免借款人不當躉房、躉地造成房價炒作，才會祭出措施，「措施經過理事一致通過、全部贊同」，目的則是防範銀行信用資源過度流向不動產貸款。

對外界指抑制房價最有效的方法是升息，楊金龍則直言，房價問題需要各部會共同合作來抑制預期心理，行政院12月3日即推「健全房地產市場方案」，啟動各部會可用工具，央行最好的工具就是貸款成數，不論針對法人、建貸、個人，均可達到避免投機者、投資客躉地躉房，造成不合理上漲的效果。

至於升息是比較廣泛的工具，影響所及還包括中小企業貸款等，楊金龍強調，「用利率處理房市，應是大而不當的工具」。意指央行不會因打炒房而升息。

楊金龍強調，央行未來將持續關注房市的發展，並且檢視不動產貸款針對性審慎措施的執行成效，調整政策及最適當的相關措施。

NIKE復甦 上調今明年經濟成長率

中央銀行17日召開年終理事會，上調2020年及2021年經濟成長率預估值為2.58％及3.68％，央行總裁楊金龍指出，觀察台灣經濟成長表現仍是「NIKE型復甦」，但主要貢獻將從外需轉為內需。相較央行9月時預測今年經濟成長率為1.6％，本次央行上調估值0.98個百分點。

楊金龍認為，國內經濟基本面算是不錯，且相較其他主要國家都來得更好，主要是政府控制疫情相當好，反觀美歐疫情都還很嚴重。電子零組件及資通訊產品需求暢旺，近月機械、塑化等傳產貨品出口回穩，帶動整體出口明顯成長；內需勞動市場情勢也明顯改善，失業率下降，零售業及餐飲業營業額持續成長，半導體廠商持續進行資本支出，台商也落實回台投資。至於2021年，因主要經濟體景氣回溫，新興應用科技擴展及遠距商機延續，台灣出口成長可望續升，楊金龍說，隨國內經濟復甦，且基期較低，民間消費將溫和成長，民間投資亦續穩健增加，預測明年經濟成長率可升至3.68％。

針對日前簽署的RCEP協議，楊金龍分析，RCEP原產地規則與中、日、韓自由貿易關係將進一步強化亞太供應鏈整合程度，台灣在未加入的情況下，未來應強化跨國及跨業合作，畢竟RCEP是整合現有四個FTA的原產地規則並作統一規範，許多產品只要在RCEP區域內累積增加40％的價值，就可視為該區域產品，從而享受較低關稅。

楊金龍強調，不論大陸與日本、日本與南韓，藉由RCEP形成新的自由貿易關係，彼此進口的減免關稅品項比率將大幅提高至逾八成，提高三國相互產品出口競爭力。由於大陸占台灣出口達三成，且日、韓為台灣主要出口競爭國，日後出口至大陸享有較低關稅，可能對台灣廠商造成額外壓力。

穩匯優先 市場解讀「干預不放手」

中央銀行17日召開理事會前夕，台灣被美國列入匯率操縱國觀察名單，對此，央行總裁楊金龍指出，央行最優先的事是「影響金融穩定就當然要調節，後果以後再說，就是要盡到央行職責」。市場解讀，這代表央行不會放手匯價。

央行的態度也反映在17日匯價，新台幣盤中再衝高至28.116元的近23年半高點，但尾盤央行仍加大調節力道，連續四個交易日終場豬羊變色升轉貶，終場收在28.481元、貶值0.5分。

楊金龍也重申，匯率操縱非常難定義，國際上很多經濟學家都認為應綜合各種因素來看。美國以美國的立場出發，但美國是大型經濟體，台灣屬於小型經濟體，「不能用大型的角度來看小型的」，「他（美）的寬鬆就是我（台）的挑戰」，但央行也尊重美財政部的報告。

楊金龍表示，新台幣匯率今年以來累計升值5.72％，2018年以來累計升值7.93％，同期間NEER（名目有效匯率指數）上升4.99，REER（實質有效匯率指數）上升3.27。對外界指新台幣升值不利傳產業出口競爭，央行指出，基本上近一年傳產業和資通訊業顯現二極化，由於傳產業以中小企業占比居多且員工數多，匯率當然會考量中小企業可能面對的問題，但面對匯率波動加劇，中小企業自己也要做好避險。

有關美國匯率報告，楊金龍指出，這和央行過去所說過的差不多，主要是因為中美間貿易衝突造成轉單效應，使得台灣對美國出超加大，最後造成二項條件符合，因此進入觀察名單。預期下次是2021年4月發布匯率報告，由於但新台幣升值幅度還算高，到時就看美國如何認定。

楊金龍強調，央行進場調節主要是基於維持金融、外匯市場穩定，並非透過干預匯率取得不當競爭力，「央行不會這樣做」，這也是美國匯率報告最在意的重點，且「我們跟美國溝通良好，未來也會繼續溝通」，爭取透過溝通的方式來從匯率操縱國名單除名。