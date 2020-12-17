超額達標 國銀對中小企業放款逾7,000億

超額達標。金管會17日公布，國銀對中小企業放款餘額，到10月底已達7兆6,023億元，今年前10月共增加放款金額7,044億元，創史上同期增貸金額新高，金管會設定年增3千億元的目標，國銀也超額達成，達成率達234.8％。

銀行局副局長黃光熙表示，今年主要由於政府推動新冠肺炎疫情的紓困貸款，加上中小企業原本的資金需求，讓國銀中小企業放款的年增金額，創下史上新高。

金管會對國銀辦理中小企業放款每年都會設有年度增貸目標，今年的3千億元，算是史上的新高目標，但國銀提早達陣，且到10月增貸破7千億元，已是目標金額的二倍以上，今年全年增貸金額應可望創紀錄。

銀行局也表示，目前若以中小企業放款成長率來看，第一名是遠東銀行，同比成長38.29％， 第二名是凱基銀行成長28.05％，花旗銀行以成長27.7％排名第三，第四則是京城銀成長24.62％，接著是輸出入銀行，放款年成長23.68％。

但若以放款金額來看，前10月中小企業放款增加最多的是合庫銀，增加830.56億元，第二高是台企銀，增加696.33億元，第三名是第一銀行，增加671.24億元，第四名則是土地銀行，增加533.8億元，玉山銀行則以增527.47億元放款，排名第五。

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