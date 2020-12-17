美中台股＋雙G 譜出2021投資主旋律

2020年全球投資人經歷生態環境與金融市場的劇烈變化，新冠肺炎將全世界隔離，但在危機中也開創全新投資機會。法人建議，2021年投資宜把握：美中台、雙G主旋律，投資區域鎖定「美國、中國與台灣」等三大市場，投資議題則持續關注「5G與ESG」的投資雙Key，此外「股票優於債券」，在高檔整理期拉長之際，採回檔進場、定期定額投資策略並適時設定停利點。

永豐投信指出，新冠疫情尚未獲得完全的控制，不過疫苗研發朝正面發展，且全球各地央行仍然堅守寬鬆貨幣政策立場，加上後疫情景氣復甦帶動的消費熱潮，研判2021年以美中台為首的股市，仍將有持續暢旺的資金行情。

產業與趨勢的觀察上，5G運用持續擴大，加上疫情影響下所帶動的遠距等新科技運用仍然是未來趨勢，永豐投信認為，科技新趨仍然是2021年的投資重點，特別是美國的新科技研發，與中國的科技規模經濟，加上台廠的核心技術半導體零組件等。

此外，疫情的危機聲浪中，使得全球投資人更加重視ESG投資的迫切性，特別是在拜登獲得選舉人團投票確認勝選立場後，為落實競選承諾對抗氣候變遷威脅等，內閣將推動立法要求企業揭露更多的ESG資訊，台灣企業也同樣被要求對相關議題的重視與落實，這也說明ESG投資議題為何成為在海外內股票與債券市場成為新投資顯學的原因。

永豐投信進一步分析，疫苗的研發突破與量產需求，也會帶動生技股在未來一年值得期待的表現，若疫苗的接種成效證實，將挹注全球市場對於疫苗授權、量產與採購等需求動能的大幅成長；此外，拜登的綠能新政落實，未來4年2兆美元的環保能源、能源轉型變革技術的綠能產業投資，也是2021年不能忽視的投資主題。

至於多數投資人買在高檔的擔憂，永豐投信建議，在全球央行低利率與金寬鬆的前提下，明年仍然是股票優於債券的一年，但是要克服高檔套牢的疑慮，則不妨採行回檔進場、定期定額投資策略，採取分散進場點投資方式，以降低風險集中度，同時設立停利點，鎖住獲利分批出場；此外，當投資人無從選擇股債、區域與產業投資時，也不妨考慮資產配置型標的，投信公司運用最高風險值設定、策略趨勢研判、模組等紀律性控管，同步掌握加值型投資成果。

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