央行:匯率操縱標準有爭議 仍維持新台幣穩定

美國公布匯率報告，將台灣列入匯率操縱國觀察名單，中央銀行副總裁嚴宗大表示，美國匯率報告評價是考量自身經濟利益，但台灣也有自己的考量，央行仍會努力維持新台幣匯率相對穩定。

此外，嚴宗大認為，美國評估匯率操縱國的標準有爭議。

美國財政部16日向國會遞交美國主要貿易夥伴宏觀經濟與外匯政策半年度報告，報告檢視20個美國主要貿易夥伴截至2020年6月的4個季度政策。

美國對於匯率操縱國設有3項標準，分別是對美國商品貿易順差達到200億美元以上，經常帳盈餘占該國GDP比重超過2%，以及至少有6個月進行單邊干預匯率，且淨買匯金額占該國GDP比重超過2%。

嚴宗大今天於立法院財委會備詢時指出，歷史上台灣有三次被列入匯率操縱國觀察名單，這次又被列入是反映國際經濟情勢變化，台灣對美貿易順差超標是主因，這當中有美中貿易摩擦之後，供應鏈移轉等影響。

「我們跟美國財政部溝通，一再強調他們幾個標準有爭議」，嚴宗大表示，這次好幾個國家被新增列入名單，但其實全球愈來愈多國家會被面臨這樣情況，「美國匯率報告評價是基於本身經濟利益去考量」。

不過台灣今年以來新台幣強勁走升，央行進場調節成為常態，立委憂心，新台幣盤中升抵28.1元價位，出口商大喊吃不消，希望新台幣升值速度放緩，但若央行繼續阻升，恐怕一次滿足匯率操縱國3要件，受到美國貿易報復，「央行立場左右為難」。

國民黨立委曾銘宗質詢，未來在美國壓力之下，央行是否會放手讓新台幣升值；嚴宗大回應，央行跟美國財政部討論時，美方從來沒有給太多壓力，只是要求制度面要公布資料，透明化是美方所期待的，也因此，央行每半年都會揭露外匯市場參與、干預等數字，並公布於財委會報告。

嚴宗大強調，維持匯率穩定是央行主要職責，央行仍會想辦法維持匯率相對穩定；他也說，廠商會受到新台幣升值所影響，全球需求下降也是關鍵，不過當新台幣進入比較長的升值期間，也是產業進行升級的好時機。

立委追問，新台幣盤中價已經升抵28.1元價位，近期是否會升破28元，嚴宗大回應，要看國內外經濟情勢的發展。

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