2021台灣GDP年增 中研院經濟所喊上4.24％

向來估測經濟數據最精確的中央研究經濟研究所，今（16）日公布2021年各項台灣總體經濟預測值，實質經濟成長率可達4.24％，不僅明顯高於主計總處估值，更領先各公民機構、研究單位的估值。

至於即將結束的2020年，中研院認為經濟成長率將有2.71％，較前次（今年7月間）預估的1.15％超大幅上修，除了台灣疫情控制成功，經濟活動持續活絡，第三季GDP年成長率高達3.92％，也是帶動今年經濟成長佳績的主要因素。

中研院經濟研究所研究員周雨田，在「2021年台灣經濟情勢總展望」記者會上代表經濟所總經研究團隊報告。中研院經濟所長陳恭平表示，經濟所內部將有新的團隊成員，並為總經模型進行精進，要把經濟預測作的更好。

中研院經濟所表示，估測2021年的台灣經濟情勢，高達4.24％的實質GDP成長率，奠定於4.17％的民間消費成長率，以及4.01％的民間投資成長率，「我國消費與投資回復成長動能，對外貿易也持續穩固擴張。」

周雨田表示，雖然今年全球經濟處於深度衰退，但隨著世界各國對疫苗的積極研發有成，將有助於消費者與企業恢復正常的經濟活動，國際貿易也可望回到正成長的軌道，全球經濟復甦已指日可待。