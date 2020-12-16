電子支付遇疫情攪局 今年占比不升反跌

金管會為提升非現金支付普及，2015年底提出電子支付占比5年倍增計畫，目標在今年底前自26％提升至52％。惟據金管會報告顯示，電子支付占比截至去年第四季僅達40.91％，今年受新冠肺炎疫情影響，截至第三季反向下滑至39.7％，距離目標仍有一段距離。

為力促電子支付發展，金管會2017年成立「提升電子化支付比率推動工作小組」，整合衛福部、財政部、經濟部等相關部會及業者力量，朝法規滾動檢討、發展多元化支付工具、拓展通路運用等3大推動主軸積極辦理。

然而，截至去年第四季，國內非現金支付比率為40.91％，且今年因新冠肺炎疫情降低民眾消費動能，使國內民眾出國旅遊、百貨量販、住宿及餐飲等消費支出減少，進而影響國人使用非現金支付工具交易金額，使今年第三季占比反下滑為39.7％。

不過，金管會指出，上述占比尚未包括ATM轉帳購物交易，有鑒於ATM轉帳亦為國內民眾廣泛利用的購物價款支付管道，為完整反映我國非現金支付情形，如納入該交易金額，則第三季非現金支付占比可達50.94％。

至於行動支付方面，金管會指出，國內金融機構已推出包括行動信用卡、行動金融卡、行動電子票證、電子支付機構實體通路支付服務（O2O）等多種行動支付服務，截至9月底總交易金額已達3506億元。

（時報資訊 林資傑）

延伸閱讀

兩岸電子支付串聯 即將成真

電子支付夯 用戶數突破千萬

電支條例初審過關 明年上路