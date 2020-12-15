劉憶如：K型復甦、美元疲弱 明年二大挑戰

香港北威國際集團董事總經理劉憶如15日在北威冬季論壇中指出，2021年經濟復甦由疫苗研發進度決定，由於預估復甦將呈「K型」，產業發展、財富收入、就業機會都將極度不同，且在美元極度疲弱情況下，新台幣升升不息「不稀奇」，政府部會需及早思考因應措施。



劉憶如認為，政府在2021年面臨的兩大議題，一是K型復甦帶來的貧富差異擴大，是成為社會動亂的頭痛問題；二是美元疲弱、數位貨幣夾擊，數位貨幣甚至取代美元及黃金成為今年主要避險工具，針對2021年美元地位是否動搖，政府要非常注意對台灣產業的可能影響。



劉憶如指出，2021年經濟復甦的型態取決於疫情的發展及疫苗的研發，近日美國多個城市再度封城，美國、印度、巴西、俄羅斯及法國的確診個案占全球約53％，未來三個月確診死亡的人數仍在大量增加，顯示明年上半年仍不可對於復甦太樂觀。即使疫苗研發已有好消息，未來的分配與運輸也會凸顯貧富差距在資源獲得的限制，這會是2021年極大的挑戰。



對於2021年的復甦型勢，劉憶如表示，各界很認真討論真的會發生「K型復甦」，即經濟體部分的產業復甦、但另一部分的產業持續衰退，貧富差距也會愈來愈大，由於歷史上沒有案例，處理起來會更棘手，會是明年、以及之後的頭痛問題，「希望政府要拿出對策」。



美國疫情處理不佳，劉憶如亦針對美元前景分析，美元今年來跌幅達12％，美國聯準會還在無上限發鈔票，加上美國政府財政困窘、債台高築，「美元地位是否動搖」成為2021年需要非常注意的議題。



尤其美元避險功能在疫情期間淡化，反而比特幣漲了300％，虛擬資產發行量更固定，例如未來20年只會有245萬枚比特幣出來，不像美元無限量寬鬆，一旦2021年數位貨幣站起來，就會挑戰法定貨幣。