永豐ESG講座 創SROI社會影響力

永豐金控8日舉辦「2020永豐ESG講座」，並以「善用核心業務力 創造SROI社會影響力」為題，邀請外部專家與金控集團內各公司董事主管、同仁，總計逾300人共同探討如何善用企業核心價值且結合社會公益，更透過有效的衡量管理工具─社會投資報酬率（SROI），分析企業投入所產生的社會公益價值，找出精進方向，擴大影響。

永豐金控董事長陳思寬指出，「利他」精神的具體實踐之一就是提升金融服務可及性，永豐長期關注社會各個角落的需要，導入「農產智慧交易平台」，運用金融科技加強服務金融弱勢族群，大幅提升傳統農產批發市場運作效率，就是落實永豐消弭不平等及促進共榮成長永續承諾的實際行動。

講座主講人資誠聯合會計師事務企業永續發展服務部門負責人會計師李宜樺則以善用核心業務力，分享如何透過SROI衡量分析方法，更有效協助決策者管理專案、解決核心問題進而提出精進方向。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅以永豐銀行與「新北果菜市場」的合作成效導入SROI評估為例表示，「農產智慧交易平台」自2016年起導入批發市場並磨合，結合永豐核心金融服務業務力，創新農產批發市場的金流與資訊流，大幅提升市場運作效率並創造承銷人及果菜市場正向影響力，歷經五年逐步建構果菜、漁產、肉品及花卉等四大類型市場的合作模式，在「新北果菜市場」創造出6.17倍社會影響力，顯示該平台可增加承銷人的資金運用彈性及便利金流，也有助於提升市場的經營績效。

講座亦邀請華碩電腦永續長吳澤欣分享「推動策略性永續．量化永續影響力」，以數位包容社會影響力評估專案為例。吳澤欣表示，永續績效必須被衡量、被管理，同時與企業核心能力結合，華碩數位包容計畫就是結合核心能力，期許建立沒有歧視的資訊社會。