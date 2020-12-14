玉山牽手南美館 延續文化生命

玉山文教基金會10日宣布與臺南市美術館合作「藝術品典藏修復計畫」，共同提升台灣文化資產的軟實力。臺南市美術館歷時三年時間建置完成的美術科學研究中心，於當日同時盛大開幕，玉山文教基金會執行長王志成、臺南市政府文化局局長葉澤山、南美館董事長黃光男、文化部文化資產局及本次與南美館美科中心簽訂合作備忘錄的學校代表也都親自出席祝賀，美科中心將成為南臺灣藝術品修復與研究的重鎮。

王志成表示，台灣地處亞熱帶及熱帶，氣候屬高溫潮溼，文化資產承受不同型態的自然破壞，將面臨保存問題，需要透過修復師精心的保養與修護。玉山長期致力於藝術與教育的推廣，感謝南美館為藝術品的「健康」把關，願意投入大量的資源與培育專業的人才，共同讓藝術品的生命得以延續。

臺南美術館館長潘示番提到，美科中心是南美館硬體建設的最後一塊拼圖，美科中心正式成立，代表臺南市美術館在研究、典藏、展示、教育之外，更全面地實踐美術館是儲存人類創造力最理想的場所。

未來除了修復，也將結合館內的資源，發揮人才培訓、藝術品科學知識普及等教育推廣的社會使命。同時，美科中心也可接受外界公私單位的委託進行藝術作品修復，將專業分享給需要的社會大眾。

美科中心是專為藝術品做檢測、研究、修護及修復的單位，一旦藝術作品發生老化或受損的現象，專業人員將啟動為作品進行檢測與研究，然後研擬最適切的方式進行修復。

10日開展的「新進典藏展」，將於南美館二館展出本次玉山文教基金會贊助修復完成的首件典藏品～侯金水《難民系列》雕塑作品，歡迎民眾前往觀賞。玉山文教基金會期望透過長期支持南美館美科中心藝術品修復作業，共同保存與維護珍貴的文化資產，延續文化生命。