美總統大選後 全球股市資金湧入創20年新高

2020年漸入尾聲，隨著美國總統大選不確定風險排除、疫苗研發接連報喜，加上年底傳統聖誕行情助攻，使資金快速大量回流股票市場。中租投顧副總經理蘇皓毅指出，據EPFR統計，選後2周累積流入全球股票基金的資金量高達700億美元，流入量創20年來新高。

蘇皓毅表示，大量資金流入使各種情緒指標到達火熱區，包括CNN恐懼貪婪指標一度高達96/100、高盛短期情緒指標來到+1.9個標準差的年內高位，可能代表短期情緒過熱有冷卻的空間，但指標在火熱區鈍化並不少見，也可能是新動能開始起跑訊息。

蘇皓毅指出，在寬鬆政策不變情況下，低利率的債市襯托突顯股市吸引力，美股風險溢酬達6％。防疫期間民眾削減消費支出、美國政府財政援助補貼確實到位，以及股市、房市雙漲下，美家庭負債表反而明顯改善，家庭儲蓄增長約1兆美元。

此外，美國經濟人口結構出現改變，未來20年人口主力的千禧一代準備進入收入高峰期，住房需求推動房價和周邊支出。而房市不僅循環周期長、亦為景氣循環之母，蘇皓毅認為，上述背景皆說明在疫情影響下，另一個有別於科技趨勢的景氣循環齒輪正推動中。

蘇皓毅表示，市場可能將轉向布局周期股與循環概念方向，自9月下旬低點以來至11月底，小型股Russell 2000上漲逾25％。小型股多年來不如大型股的表現，以及相對低廉的價值面可望持續獲得改善。

同時，蘇皓毅認為循環概念股亦有發揮空間，依產業分類為金融、能源、工業與非必需消費，風格分類為小型股，國家分類為日股、歐股、新興股等，建議投資人可多關注上述族群表現。

（時報資訊 林資傑）