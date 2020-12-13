17日央行年終理事會 金融業估利率連三凍

美國聯準會（Fed）17日凌晨將發布利率會議結論，央行當天也將召開第四季年終理事會，無縫接軌做出最即時的政策因應，根據本報針對金控、銀行、壽險及投信投顧等金融業者進行的調查結果顯示，100％預估央行政策利率將連三季不調整，重貼現率停留在1.125％的歷史最低點。



2020年Fed最後一次利率決策會議將在15、16日舉行，金控主管表示，雖然新冠疫苗傳佳音，但許多國家疫情仍舊嚴峻，未來疫苗效果如何也屬未知，經濟復甦預期還是不能太過樂觀，全球主要央行的史上最大寬鬆仍未到退場時機。



由於10日歐洲央行（ECB）決議續為寬鬆及加碼購債，Fed在台北時間17日凌晨出爐的會議結論，市場普遍認為，將延續鴿派不變。



金控主管指出，國內疫情控制良好，出口屢創新高，經濟成長率上調，央行沒有再降息必要，長期市場資金過剩，第一季央行降息1碼（0.25個百分點）後，資金更加氾濫，多少推漲房市，央行提前在7日出手打炒房，加發定存單回收市場過剩資金，利率應無調整空間。



代表短率指標的金融業隔夜拆款利率，半年來均位在0.08％的低點徘徊。銀行主管認為，長率指標的10年期公債殖利率跌破0.3％，目前約0.275％，代表跟隨全球低利率不變。本報調查結果也顯示，受訪金融業者52％預估2021年第一季10年期公債殖利率將在0.3％以下。且新標售的公債、國庫券、定存單標售利率均續下探歷史新低，央行政策利率連三凍已是市場共識。



至於央行是否升息，銀行主管指出「還言之過早」，主要是國際疫情還相當嚴峻，美國白宮新主人政策動向未確立，Fed趨近於零利率將至2023年，且台灣經濟並未過熱、產出缺口及通膨溫和，並不具備升息條件，本次會議重點仍在央行匯率政策及房市管制後續發展。