工商時報調查》四成五金融業者推估 台幣明年首季見27字頭

新台幣不破28元不回頭！根據本報對金融業者最新的調查顯示，逾四成五受訪金融業認為新台幣明年首季會漲破28元、見到27字頭。新台幣11日以28.44元的23年半新高收盤，但市場對新台幣續漲的預期心理並未止步，以最新遠匯報價來看，介於28.15～28.2元， 即新台幣短期仍會續向28元整數關卡衝關。

依本報對金融業者的調查，僅3％受訪者認為明年首季新台幣將跌回28.5～29元區間，即有九成七受訪者認為新台幣處於漲破28.5元的23年半高點，已是明年首季的匯價新常態。其中，更有四成五受訪金融業認為新台幣明年首季會升破28元；五成二則認為新台幣會介於28～28.5元。

統計今年以來至12月11日，新台幣對美元累計升值5.86％，僅次於人民幣的6.5％和韓元的5.9％，位列第三強亞幣；但如果把尾盤作價的部分扣除，例如以新台幣11日盤中28.1元價位計算，新台幣升幅其實已超過6.5％，可說是亞幣第一強。

銀行外匯主管指出，近期新台幣升值壓力實在太大，讓央行一再調整防線，為了平穩匯價，央行上半年共買匯59億美元，同時建立盤中及收盤「雙防線」；但Fed狂印鈔及美國疫情不受控，讓弱勢美元成定局，國際分析師預估這波美元跌幅將達二成，央行防線也不斷修正，11日已來到盤中28.1元、收盤28.4元。

銀行外匯主管研判，盤中及收盤價，年底前應該會看到28元及28.3元價位，但就算衝破，也不會太意外。

另外，根據本報調查結果，受訪金融業對明年首季新台幣波動幅度的看法，有55％認為會維持在3～5角間。匯銀主管預期，央行不可能無上限買匯或擴大尾盤干預幅度，因為代價大太，甚至可能造成市場失控，或許順勢而為、一步步緩慢放手，才是較佳選擇。