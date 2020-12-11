台經院院長張建一： 台經濟看旺 成長率拚5％

台北大學經濟系校友、台灣經濟研究院長張建一指出，中美兩大經濟體持續鎖定內需的發展方向，與全球經濟一起律動的台灣經濟成長，樂觀預估，在未來幾年可望出現5％以上的高成長率，國際行動力高的台灣廠商應掌握此次趨勢，進行真正全球化布局，也能從台灣經濟高成長中獲益。

張建一指出，台經院估測2021年台灣經濟成長率至少4％起跳，隨著疫苗問世，各國間的旅遊泡泡越來越多，有助於民間消費提升、觀光動能恢復。此外，政府推動的投資台灣三大方案成功引導許多境外資金回流，並以5+2政策導引回流資金進入實質產業投資，帶動今、明年的台灣經濟強勁動能。

他並分析，台灣資通訊產品與精密設備出口具有比較利益，不僅是有效率的供應鏈，更是穩定的供應鏈，未來台灣要做好「優環境」打造共通基礎環境，並藉5+2產業創新、AI、5G等「打基礎」，政策面重中之重的六大核心戰略，能讓台灣在全球產業扮演更關鍵角色，並建構更完整的產業生態系，例如半導體等製造業產業鏈，還要藉由全鏈智慧化，讓台灣的競爭力更強。

由台北大學校友總會、經濟系系友會、臺灣企銀聯合主辦的第二屆「臺北經濟論壇」，於11日舉行，以「因應國際政經形勢，開啟台灣經濟新局」為主軸，與會者對於台灣經濟的未來一致性相當看好。在論壇中與談的經濟研究機構首長，多是以台北大學校友身分共襄盛舉台灣經濟的新局面。

中華經濟研究院長張傳章指出，美中科技戰不會回頭，台灣應更緊密投資美國、深化與美國經貿合作，持續與美國對話工業化強化、供應鏈再造等等，而東協台商具有非常完整的供應鏈力量，應該能在台美聯盟平台上促成供應鏈再深化。

張傳章並指出，美國在5G、AI、供應鏈等方向領先，台灣可以藉由併購、創投等方式，把美國的數位產業、高端技術引回來台灣。台灣的利基在半導體，台灣也要想想如何邀請歐美來投資台灣。

台灣金融研訓院長黃崇哲則強調，全球供應鏈重組過程，台灣已出現全新的價值，全球因為越來越數據化，需要精進的人才，金融研訓院在這次疫情，發展線上直播還配合口譯等，這將是台灣與全世界、人才連結的最好方式。此外，台灣的價值也要被凸顯，研究機構和業者應奠基在龐大超額儲蓄之上，發展以台灣為主的各項金融商品。