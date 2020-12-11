壽險業6關鍵數據首揭露 國內投資工具超缺！

壽險業2026年之前進入「黎明前黑暗」的轉型期，保發中心董事長桂先農11日首度揭露影響壽險未來經營的六大關鍵數字，第一就是壽險海外投資逾新台幣18.2兆元，其中有12％是完全未避險，只要新台幣升值1％，壽險業匯損就達350億元；二是壽險業投資國內外股市市值逾2.23兆元，股市每增減10％，壽險未實現利益或損失就增加2,200億元以上。

第三是壽險業2020年業務並未受新冠肺炎影響，但因全球降息，長期持續的低利率環境預估要到2026年，壽險業宣告利率下降、保單責任準備金下降，保單內部報酬率（IRR）跟著下降，利變型商品占率也將跟著逐年下降，前10月總保費2.55兆元，衰退9.6％，估計全年亦是衰退，2019年壽險總保費已衰退1.28％，預期2021年應也是衰退趨勢，即壽險總保費將連續三年衰退，但桂先農強調，銷售保障型商品是增加死差益，降低利差損風險，是朝健康方向發展。

第四是壽險業從2012年開始就每年試算資產負債適足性及準備金缺口，近5年壽險業增資金額高達新台幣4,707億元，桂先農說，加上保險局要求獲利儘可能保留在帳上，接軌大魔王會計IFRS17的缺口已越來越小，增資壓力「已減緩相當大的程度」。

第五是接軌IFRS17與新清償能力ICS2.0，各險公司都需要聘請外部顧問、精算系統升級、導入新資訊系統或擴大資訊引擎，估算小型公司至少2~3億元，大型公司則要5~15億元以上的成本。亦即22家壽險公司可能要花逾百億元，更新資訊系統與作相關接軌準備；而小型公司商品要朝低資本計提發展，如投資型保單，若無法轉型者，恐面臨併購。

第六就是國內欠缺投資工具，公債及公司債等利率極低，壽險業平均責任準備金利率逾3％，等於投資國內標的就會出現「利差損」，所以壽險業逾6成資金投資海外，桂先農建議，若能開放壽險資金投資長照機構，符合高齡化社會需求，讓照護可以差異化，由政府提供基礎保障，但也有壽險業者提供的「商務艙」供民眾選擇，亦可引導壽險資金投資國內。

延伸閱讀

利變美元終身壽險 資產傳承扮要角

新台幣IRS、NDF 將集中結算