黃天牧邀樂天純網銀簡明仁喝咖啡

樂天國際商業銀行搶得頭香，取得台灣第一張純網銀執照，金管會主委黃天牧在執照核發後第二天，特別找樂天董事長簡明仁「喝咖啡」，強調純網銀開業後，不可以打價格戰，必須維護金融市場秩序。

金融監督管理委員會主委黃天牧今天上午在「2021 經濟與保險發展論壇」致詞時表示，8日金管會核發首張純網銀營業執照給樂天國際商業銀行後，隔天特別找董事長簡明仁到金管會會面，叮嚀純網銀開業注意事項。

黃天牧指出，日前簡明仁回應媒體時曾說純網銀開業，像生小孩一樣很辛苦，他要以監理的角色提醒，純網銀開業不單只是「生出小孩」，還要「養小孩、教小孩」，純網銀開業後，必須注意流動性、風險控管、法遵及名譽風險等面向。

黃天牧以「行穩致遠」4個字提醒樂天商銀及另外2家持續籌備開業的連線商業銀行（LINE BANK）、將來銀行，黃天牧說，經營純網銀，絕不可以打價格戰，必須維護金融市場秩序。

黃天牧補充，現行金融機構為了行銷，會提供某種程度上的利率優惠、手續費折扣，不過，為了永續發展，金融機構不應只是靠價格競爭，應強化商品服務；純網銀剛進入市場，一開始可能為了市占率祭出優惠，但不應以價格競爭作為長久策略。

黃天牧指出，期待純網銀發展能可長可久，「若只打價格戰就沒意義了」，銀行局未來會於日常監理純網銀業者時，持續提醒以及溝通。（中央社）

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