永續金融夯 國泰金當領頭羊

永續金融、ESG投資是2020年最夯話題，國內金控龍頭國泰金也樂當領頭羊，連續四年辦高峰論壇，其中今年人氣更是旺到爆棚。國泰金控副董事長陳祖培10日指出，企業與投資人對ESG（環境、社會、公司治理）愈來愈重視，像鴻海一宣布要淨零排放，股價就上漲，代表投資者不是只拿股息、賺股價差，而是希望企業能永續、對環境社會更有貢獻。

陳祖培指出，「2020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」已連續辦四年，從第一年的半天、閉門論壇到今年的全天候論壇，與會者擴大到產官學重量級人物，包括金管會、鴻海、貝萊德投信、台積電、台泥等重棒雲集，且吸引超過200家企業報名，出席公司市值逾台股總市值七成以上，主要就是國泰希望在ESG議題上扮演領頭羊的角色，為台灣企業創造一個平台，讓各界互相交流。

陳祖培表示，國泰很早就開始深耕永續金融領域，已連續三年入選美國道瓊永續指數（DJSI），在永續金融面向獲得全球產業排名第一。為發揮金融業身為重要投資人的影響力，自2014年在企業永續委員會中設置台灣首個「責任投資小組」，目前更是國際議合行動Climate Action 100+的台灣唯一參與者。「國泰金扮演了一個陪伴者的角色」，要和被投資公司一起成長，2019年積極奔走成果，讓台灣成為CDP NDC全球議合成功率前十名國家。

國泰金暨子公司國泰證今年也贊助臺北大學企業永續發展研究中心，深入研究台灣永續投資及企業ESG努力成績。臺北大學於論壇中發布「永續投資調查」報告，指出2020年全臺永續投資總資產金額超過13兆新台幣，永續投資比例近32％，以保險業的投資金額最高，該調查是全台灣目前最完整的「永續投資調查」，有機會讓台灣責任投資的亮眼成績被國際看見。

鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海近年積極採取多項行動貫徹ESG理念，11月承諾加入「氣候行動 100+」淨零排放目標，將逐步對集團價值鏈中溫室氣體排放做出具體措施。

全球最大資產管理公司BlackRock貝萊德投信總經理佘曉光則分享在落實盡職治理、責任投資的進展，以及ESG對投資人及企業的意義。

台積電資深副總何麗梅指出，台積電於2020年成為全球首家加入RE100的半導體公司，同時海外據點已全部使用再生能源，期許能成為推動社會向上的永續力量。

台泥總經理李鐘培指出，身為全球第八大水泥集團，已率先於今年成為東亞第一家完成SBTi減碳目標設定的水泥企業，並積極與國際水泥標竿企業攜手合作，共同發起「2050氣候願景」，公開宣示致力降低水泥製程的碳足跡，並希望於2050年前達到RMC產品碳中和的目標。

國泰金今年還與循環台灣基金會合作策展，特別的是，會場內的永續調查牆讓與會者就所屬公司的ESG表現等題目做出選擇，調查發現，近九成參加企業表示有被投資人詢問ESG作為，顯示責任投資已是主流趨勢。

國壽、國泰證及國泰投信也加入擺攤行列，展演金融業的永續理念，國泰人壽主打減碳標籤，機智快答讓與會者從趣味互動學到環保小常識；國泰證券推廣台股定期定額，標榜每月1千元輕鬆成為台積電股東，是現場熱門攤位；國泰投信介紹永續ETF，推薦給關注永續議題的投資人。

國壽7兆力量 全力推動ESG議合

金管會2020年力推「綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0」，國泰金控也全面響應。國泰人壽總經理劉上旗指出，台灣保險產業總資產破30兆元、國壽就占7兆元，責任投資金額達5.4兆元，所以可與被投資公司議合、形成推動ESG的力量。

他指出，國泰不是只追求EPS還要看CS，要像國泰金董事長蔡宏圖說的「為社會帶來安定力量與幸福感」。

國泰世華銀行董事長郭明鑑指出，國泰世華銀在2015年就導入赤道原則及2018年承諾自願遵循責任銀行原則，除積極推動再生能源融資，並將ESG控管納入授信流程，善用金流引導客戶降低對環境及社會衝擊，實現永續經營的核心理念，2017年制定及執行企業放貸ESG要點，2019年10月起拒絕新承作燃煤發電融資，永續發展上「沒有最好、只有更好」。

國泰投信總經理張雍川則指出，國泰永續高股息（00878）ETF7月20日掛牌以來，規模最高曾到210億元、受益人超過17萬，超乎預期，很多是年輕人。2018年美國財富大調查，90％的千禧世代對ESG，尤其是E（環境）的面向特別關注，面對未來地球環境的變化、溫室效應、碳排、極端氣候，年輕人都站出來發聲、具體行動，ESG相關金融商品未來會從「選配」變「標配」。

國泰證券總經理周冠成指出，今年與台北大學開始對ESG獨立研究報告，發現有做ESG企業與股價有正相關，現在資料串接200家上市櫃進行ESG評等，未來會對500家企業做CSR、ESG的分析，2021年第四季開始對E、S、G未達到的公司會在「台灣永續投資調查報告」提出警示，對公司價格就會有影響。

國泰產險總經理陳萬祥指出，國泰產自2017起成為台灣首家自行遵循永續保險原則（PSI）的產險公司， 積極投入綠色保險商品研發，2013年首創產險業推出「綠能環保車保險」，支持綠色再生能源產業發展。