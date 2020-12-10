存股族不要怕！ 金管會：未限縮金融股配息

還是可以用金融股來存股利。金管會主委黃天牧10日「澄清」，7日在財委會說研究英國與美國限制銀行配現金股利的政策，並未說台灣一定會跟進，會整體考慮台灣經濟成長、金融機構財業務指標、其他可強化金融韌性的措施，年底前公布方向。

黃天牧亦透露，年底前會公布銀行及保險業壓力測試的「公版」指標，即會全面性測試銀行與保險對經濟成長、利率、匯率及資本市場波動的敏感度，與相關資本適足，預計明年第二季結果出爐，亦有助強化金融韌性。

黃天牧表示，2021年經濟成長率應比今年好，且過去三大不確定性，即美國總統大選、中美貿易戰、及新冠肺炎疫情，在疫苗漸漸推出且各國計畫注射時後，似乎不確定性也下降，金融機構目前財務比率也「健全」，還可考慮其他方式去強化金融韌性。亦即不限制金控、銀行發放股利的可能性升高。

金控2020年獲利將創史上新高，銀行獲利亦有2,700多億元，但因為不少銀行傳出海外踩雷，及部分國內企業或不動產授信逾放，金管會要求各銀行重視授信風險，但是否要求增提備抵呆帳，或限制2021年發放現金股利，引起投資人注意。

黃天牧強調，目前並沒有考慮要針對新南向國家的授信增提呆帳準備，回歸各銀行自主管理，不動產授信及大陸授信原本就已提1.5％的備抵呆帳，也未考慮要再提高比率，會考慮採壓力測試方式，來強化金融韌性。

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