台灣企業ESG超強 這指標輾壓中日韓星！

金管會力推綠色金融、公司治理，成效豐。金管會副主委許永欽10日參加「2,020國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」致辭時指出，金管會力推ESG兵分兩路，包括資訊揭露、市場機制。台灣企業在「ESG揭露透明度」方面，2019年排名全球第三，且分數遠勝鄰近的香港、南韓、新加坡與日本及大陸！

許永欽表示，聯合國於2015年提出「永續發展目標（SDGs）」，開啟全球對於永續發展的關注，國際間也開始運用金融市場之力量推動永續發展。從早期著重綠色或環境面之綠色金融，擴展至涵蓋環境、社會及公司治理，亦即ESG三個面向之永續金融，已成為國際上金融發展政策之核心。

金管會近年來在推動ESG策略上，除訂定上市櫃公司企業社會責任相關實務守則，供企業遵循之外，主要係透過強化「資訊揭露」及「市場機制」等二大面向措施。

在「資訊揭露」方面，許永欽指出，台灣企業對ESG議題的重視及落實程度，在金管會近年來的推動下，有突破性的成長。除了編製CSR報告書家數已高達493家外（截至2019年底申報2018年度報告書之家數），2020年台灣企業入選DJSI（道瓊永續指數）世界指數或新興市場指數的公司共多達26家（2019年為23家）。

在彭博ESG揭露分數上，許永欽表示，2019年台灣的分數是39.6，拿下全球第三，僅次於第一名的法國（46.9）、第二名的西班牙（44.9），這是針對全球約1萬1,500家企業的ESG評比，各國平均分數為24.9分，鄰近台灣的香港、南韓、新加坡與日本都不到30分，中國更只有21.6分。這些優異的成績，都證明台灣ESG落實程度近年來逐漸受到國際肯定。

許永欽表示，金管會也鼓勵ESG相關商品之發展。在ESG相關主題基金部分，截至2020年10月底，國內投信事業已發行17檔有關ESG、公司治理及綠色等相關主題之基金，規模約915.09億元，例如永續ESG、公司治理、綠能趨勢、抗暖化、天然資源等主題之基金等。另外，綠色債券，截至2020年10月底止，累計發行46檔綠色債券掛牌，累計發行金額共計約台幣1,179億元。

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